"Комсомолка" узнала о состоянии бабушки, которую растерзал питбуль

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-06T12:14:20+03:00

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Жуткое ЧП, которое произошло 2 августа на улице Белореченской, до сих пор держит в страхе десятки людей. Посреди белого дня агрессивный питбуль сорвался с поводка своей хозяйки-пенсионерки и бросился на 79-летнюю бабушку. Пожилая женщина как раз беседовала с его хозяйкой, когда он, очевидно, увидел в ней угрозу и вцепился в нее.

- Он трепал ее полторы минуты, - рассказывал "КП-Екатеринбург" Никита Долгополов, очевидец. - Бабушка жутко кричала, а у собаки вся морда была в крови. Пенсионерку чудом отбил мужчина, проходящий мимо.

Пожилую женщину увезли на "Скорой помощи".

- Она так испугалась, что в машине у нее случился инфаркт, - уверяют очевидцы. - Она на грани жизни и смерти...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/662898" frameborder="0"></iframe> Собака едва не загрызла бабушку.Видео: Никита Долгополов

В горздраве Екатеринбурга, тем временем, успокаивают - все не так плохо.

- Женщина, конечно, поступила в шоковом состоянии, - рассказывают в горздраве. - У нее серьезные рваные раны бедра и руки. Но никакого инфаркта у нее не было. Врачи провели операцию, чтобы помочь восстановиться от укусов собаки, и перевели пациентку в ортопедическое отделение. Сейчас она находится там и проведет в больнице еще, как минимум, неделю.