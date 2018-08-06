В субботу жители Екатеринбурга увидят солнечное затмение

СЕГОДНЯ 11:27 2018-08-06T11:27:39+03:00

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Неделю назад жители Екатеринбурга собрались ночью на метеогорке, чтобы понаблюдать лунное затмение. А в конце этой недели, в субботу, можно будет увидеть примерно то же самое, но уже днем. 11 августа произойдет солнечное затмение. Начнется оно в 14.23, а закончится в 15.42. Пик придется на 15.03.

- Неделю назад Луна попадала в тень Земли, сейчас она сделала полоборота вокруг планеты и теперь сама будет отбрасывать тень на Землю, - обьяснил Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - Правда, полного затмения не случится. Луна закроет лишь 20% солнечного диска.

К слову, солнечное затмение не такое безопасное, как лунное - смотреть на него невооруженным глазом опасно для здоровья, так как можно повредить зрение. Но и черных очков будет скорее всего недостаточно. Лучший вариант - черное стекло от шлема, который надевают сварщики.

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