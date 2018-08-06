2018-08-06T11:27:39+03:00
Общество

В субботу жители Екатеринбурга увидят солнечное затмение

Луна скроет 20% солнечного диска
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Пик затмения придется на 15.03.Пик затмения придется на 15.03.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Неделю назад жители Екатеринбурга собрались ночью на метеогорке, чтобы понаблюдать лунное затмение. А в конце этой недели, в субботу, можно будет увидеть примерно то же самое, но уже днем. 11 августа произойдет солнечное затмение. Начнется оно в 14.23, а закончится в 15.42. Пик придется на 15.03.

- Неделю назад Луна попадала в тень Земли, сейчас она сделала полоборота вокруг планеты и теперь сама будет отбрасывать тень на Землю, - обьяснил Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - Правда, полного затмения не случится. Луна закроет лишь 20% солнечного диска.

К слову, солнечное затмение не такое безопасное, как лунное - смотреть на него невооруженным глазом опасно для здоровья, так как можно повредить зрение. Но и черных очков будет скорее всего недостаточно. Лучший вариант - черное стекло от шлема, который надевают сварщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Принесли флейты, кальяны и телескопы: в Екатеринбурге 300 человек забрались на метеогорку, чтобы посмотреть лунное затмение (Подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24
До конца года в Екатеринбурге снесут 43 незаконных киоска
"Что-то не по себе": екатеринбуржцев напугала пролетевшая над городом вереница военных вертолетов
Совладелец небоскреба «Высоцкий» построит в Екатеринбурге жилой комплекс
Пенсионеру из Талицы три месяца не платили пенсию из-за ошибки в трудовой книжке
Все выше и выше: на Урале снова подскочили цены на бензин
На очередную «Знаменку» съехались пять тысяч участников со всей России
Предпринимателю из Нижнего Тагила грозит 8 лет тюрьмы за взятку сотруднику ОБЭП
Екатеринбург примет четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии
В Краснотурьинске муж на пару с другом убил жену после ее отказа приготовить еду
В Екатеринбурге ищут пенсионерку, уехавшую за грибами с аппаратом Илизарова на руке
Стал известен автор «иска с того света» от имени убитого бизнесмена Павла Неверова
Ураган, прошедший в выходные на Среднем Урале, оставил без света 14 городов
В каждом есть пострадавшие: на Среднем Урале за выходные произошло 10 аварий
В Югорском государственном университете открылась новая магистерская программа «Журналистика»
Рекорд России: 3350 уральцев в день Камышлова выстроились в гигантскую землянику
ВТБ установил документарный лимит 1,3 миллиарда рублей саратовской компании «Автотрасса»
В Краснотурьинске закрыли лагерь, где детей не кормили и водили в туалет для сотрудников
В Шарташском лесопарке Екатеринбурга установят стенды с розетками и скамейки без спинок
В Екатеринбурге в арендуемом коттедже сгорел молодой человек
Бывшая сотрудница полиции Екатеринбурга попала в финал конкурса красоты для девушек с пышными формами
В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в дом
Уральский автобус с туристами попал в смертельное ДТП под Уфой
Тольяттинец Юрий Чечун в очередной раз выиграл марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге
Английские эксперты высоко оценили шансы Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Начало недели в Екатеринбурге будет дождливым и ветреным
Массовая авария на челябинской трассе попала на видео
Переломал руки и ноги: на Уралмаше сбили мальчика, который шел на зеленый свет
В районе Сортировки вечером перекрывали движение трамваев: на путях умер человек
Под Екатеринбургом в полдень произошло массовое ДТП