Банк УРАЛСИБ дарит новым клиентам-предпринимателям сайт для бизнеса и скидку на технику Samsung

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-06T10:54:07+03:00

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При открытии расчетного счета в Банке УРАЛСИБ клиенты-предприниматели получат в подарок готовый дизайн одностраничного сайта для бизнеса от компании LPgenerator и скидку на технику Samsung. Бонусы и подарки для новых клиентов призваны помочь начинающим предпринимателям организовать эффективный бизнес.

Одностраничный сайт от компании LPgenerator даст новому бизнесу возможность настроить поток целевых посетителей и увеличить продажи в Интернете. Предложение включает готовый дизайн web- и мобильной версии сайта бесплатно, а также удвоение периода обслуживания при первой оплате тарифа. С помощью предложения от компании Samsung предприниматель сможет закупить качественное мобильное оборудование для себя и своих сотрудников по выгодной цене.

- Мы знаем, как непросто начинающему предпринимателю делать первые шаги, поэтому Банк УРАЛСИБ создаёт максимально комфортные условия для старта бизнеса, помогая минимизировать расходы на этапе становления компании, - прокомментировала Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ.

Чтобы воспользоваться предложениями, необходимо открыть расчётный счет в Банке УРАЛСИБ, получить специальные промо-коды и ввести их на сайте Банка. Подробная информация о предложениях – на сайте банка.

Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для старта бизнеса: регистрация ООО/ИП на сайте Банка, резервирование расчетного счета, бесплатное обучение в Университете бизнеса, поиск первых контрагентов в магазине решений «Бизнес-плейс». Для начинающих предпринимателей разработаны пакеты услуг, в том числе, пакет «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания.