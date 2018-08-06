Банк УРАЛСИБ дарит новым клиентам-предпринимателям сайт для бизнеса и скидку на технику Samsung
При открытии расчетного счета в Банке УРАЛСИБ клиенты-предприниматели получат в подарок готовый дизайн одностраничного сайта для бизнеса от компании LPgenerator и скидку на технику Samsung. Бонусы и подарки для новых клиентов призваны помочь начинающим предпринимателям организовать эффективный бизнес.
Одностраничный сайт от компании LPgenerator даст новому бизнесу возможность настроить поток целевых посетителей и увеличить продажи в Интернете. Предложение включает готовый дизайн web- и мобильной версии сайта бесплатно, а также удвоение периода обслуживания при первой оплате тарифа. С помощью предложения от компании Samsung предприниматель сможет закупить качественное мобильное оборудование для себя и своих сотрудников по выгодной цене.
- Мы знаем, как непросто начинающему предпринимателю делать первые шаги, поэтому Банк УРАЛСИБ создаёт максимально комфортные условия для старта бизнеса, помогая минимизировать расходы на этапе становления компании, - прокомментировала Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ.
Чтобы воспользоваться предложениями, необходимо открыть расчётный счет в Банке УРАЛСИБ, получить специальные промо-коды и ввести их на сайте Банка. Подробная информация о предложениях – на сайте банка.
Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для старта бизнеса: регистрация ООО/ИП на сайте Банка, резервирование расчетного счета, бесплатное обучение в Университете бизнеса, поиск первых контрагентов в магазине решений «Бизнес-плейс». Для начинающих предпринимателей разработаны пакеты услуг, в том числе, пакет «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания.