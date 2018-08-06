СвЖД наращивает темпы отправки грузов со станций Среднего Урала

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-06T10:23:37+03:00

За семь месяцев текущего года отправлено 81,5 миллиона тонн грузов

Изменить размер текста: A A

По оперативным данным, погрузка на Свердловской железной дороге за семь месяцев 2018 года составила 81,5 миллиона тонн, что на 0,03% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За январь-июль на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 24,2 миллиона тонн (-0,5% к январю-июлю 2017 года);

· строительных грузов – 12 миллиона тонн (-2,8%);

· черных металлов – 6 миллиона тонн (+2,0%);

· лома черных металлов – 1,4 миллиона тонн (+5%);

· руды железной и марганцевой – 7,3 миллиона тонн (на уровне 7 месяцев 2017 года);

· химических и минеральных удобрений – 8,5 миллиона тонн (-1,3%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 7,2 миллиона тонн (+0,7%);

· цемента – 1,7 миллиона тонн (+7,2 %);

· лесных грузов – 1,4 миллиона тонн (+13,3%);

· руды цветной и серного сырья – 3,8 миллиона тонн (-5,2%);

· химикатов и соды – 2,2 миллиона тонн (+0,7%);

· кокса – 1,3 миллиона тонн (+32,7%);

· зерна и продуктов перемола – 151,4 тысячи тонн (+ в 2,4 раза).

Грузооборот с начала 2018 года составил 120,3 миллиарда тарифных тонно-км (+1,2%).

В июле погрузка на СвЖД составила 11,8 миллиона тонн, что ниже показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,8%. Среднесуточная погрузка месяца составила 381,8 тысячи тонн. Грузооборот вырос на 5,4% и составил 17,6 миллиардов тарифных тонно-км. Месячное снижение отгрузки нефтеналивных грузов и минеральных удобрений обусловлено совпадением графиков ремонта производственных мощностей срезу нескольких крупнейших грузоотправителей. Частично это снижение было восполнено за счет опережающих темпов погрузки кокса, лесоматериалов, строительных и металлургических грузов.

По сравнению с предыдущим годом, темпы отправки грузов немного подрослиФото: Алексей БУЛАТОВ

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в июле 2018 года составила 107,6 миллиона тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% и составил 219,3 миллиарда тарифных тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2018 года, по оперативным данным, составила 749,4 миллиона тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 1500,4 миллиарда тарифных тонно-км (+4,6%).