На реке Исеть появилось подозрительное сине-зеленое пятно
Жители Екатеринбурга крайне обеспокоены состоянием пруда и реки Исеть. В конце прошлой недели городскую акваторию занятуло огромное масляное пятно. Тогда в мэрии пояснили, что пленка стала результатом работ, связанных с реконструкцией Макаровского моста, но опасности она не представляет. На второй день цветные разводы исчезли сами собой.
Фото: читатель "КП-Екатеринбург" Сергей
Однако, как рассказали читатели "КП", уже вечером в воскресенье окрасилась и Исеть.
- На поверхности воды за зданием представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе появилось сине-зеленое пятно. В этом месте в реку выходит сточная труба, из которой и льётся бурный цветной поток, - рассказал читатель "Комсомолки" Сергей.
Фото: читатель "КП-Екатеринбург" Сергей