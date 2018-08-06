На реке Исеть появилось подозрительное сине-зеленое пятно

СЕГОДНЯ 07:37 2018-08-06T14:36:36+03:00

Цветная вода льется из сточной трубы за зданием представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

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Жители Екатеринбурга крайне обеспокоены состоянием пруда и реки Исеть. В конце прошлой недели городскую акваторию занятуло огромное масляное пятно. Тогда в мэрии пояснили, что пленка стала результатом работ, связанных с реконструкцией Макаровского моста, но опасности она не представляет. На второй день цветные разводы исчезли сами собой.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург" Сергей

Однако, как рассказали читатели "КП", уже вечером в воскресенье окрасилась и Исеть.

- На поверхности воды за зданием представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе появилось сине-зеленое пятно. В этом месте в реку выходит сточная труба, из которой и льётся бурный цветной поток, - рассказал читатель "Комсомолки" Сергей.