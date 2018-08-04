2018-08-04T11:31:08+03:00
Политика

"Без шуток": Юлия Михалкова стала кандидатом в гордуму Екатеринбурга

Регистрация кандидатов окончена
Лев Истомин
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Уральская звезда снова идет в политикуУральская звезда снова идет в политикуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала официальным кандидатом в новый состав городской думы Екатеринбурга. Об этом сообщили в горизбиркоме.

Всего в предстоящих выборах примут участие 115 кандидатов, из которых 11 человек выступили в качестве самовыдвиженцев, трое добровольно отказались от участия в выборах, еще одному избирком отказал в регистрации. На данный момент регистрация кандидатов окончена.

- Комиссия провела очень тщательную работу и несколько моих подписей не приняли. Но оставшегося количества было достаточно, чтобы зарегистрировать меня кандидатом в депутаты. Я очень благодарна всем, кто мне помогал, моей команде и особенно жителям Ленинского района, которые оказали мне огромную поддержку. За время избирательной кампании я хочу организовать встречи во всех домах моего округа, повстречаться с максимально возможным количеством людей. Я уверена в том, что смогу оправдать их доверие. Я иду в Думу, чтобы там работать на благо города и Ленинского района, - рассказала Юлия Михалкова «Комсомолке».

Отметим, что актриса Юлия Михалкова участвует в выборах в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу №9, где ее конкурентом выступает опытный политик, не первый созыв находящийся в гордуме – Елена Дерягина.

Выборы в новый состав гордумы назначены на 9 сентября 2018 года. Именно эти депутаты будут выбирать нового «сильного» мэра.

О том, почему звезда «Уральских пельменей» вновь решила пойти в политику и почему она выдвинулась от Ленинского района, читайте в нашем материале (подробности).

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