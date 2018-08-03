2018-08-03T20:56:45+03:00
Происшествия

В Кольцово у гражданина Китая забрали 10 миллионов рублей

Гость из Поднебесной спешил купить запчасти для теплиц
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Деньги мужчина упаковал в чемодан.Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияДеньги мужчина упаковал в чемодан.Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В аэропорту Кольцово таможенники задержали китайского богача, который нелегально пытался провезти четыре килограмма денег. Багаж мужчины был доверху забит купюрами. В общей сложности в сумке оказались 10 миллионов рублей и 2 тысячи юаней.

Все бы ничего, но деньги оказались незадикларированными. Таможенникам китаец рассказал, что в Екатеринбург прилетел из Самары, а затем планировал улететь на родину в Харбин. Огромный капитал он вез, чтобы купить оборудование для теплиц.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- По словам задержанного, он не знал о правилах провоза наличных средств. Однако по данным таможенников, мужчина не раз пересекал российско-китайскую границу через Уссурийскую таможню, где неоднократно декларировал деньги, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Деньги у пассажира изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда наличных денежных средств».

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