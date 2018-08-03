2018-08-04T09:24:20+03:00
Происшествия

Из-за урагана в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" задержали почти 40 рейсов

22 судна не могут прилететь в столицу Урала и еще 16 не могут вылететь
Данил СВЕЧКОВ
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Дождь внес коррективы в работу аэропорта.Дождь внес коррективы в работу аэропорта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Похоже, непогода внесла свои коррективы и в работу екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Вечером в пятницу его сотрудникам пришлось задержать почти 40 рейсов. Так, было отложено прибытие в Екатеринбург 22 самолетов из Нижнего Новгорода, Москвы, Уфы, Красноярска и Новосибирска с Тюменью. И еще 16 рейсов не могли вылететь из "Кольцово". Направлялись они преимущественнов Москву. В онлайн-табло аэропорта было указано, что задержка вызвана поздним прибытием авиасуден.

- Из-за сложных метеоусловий задержано отправления ряда рейсов, - подтвердили в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

Ураган налетел на Свердловскую область во второй половине дня. Первыми от него пострадали Нижний Тагил и его окрестности. Затем он двинулся на юг - на Екатеринбург. Завтра он уйдет в Челябинскую область.

На онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово" много задержек.

На онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово" много задержек.

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