Ветер срывал крышу, бил окна, ронял деревья на машины: на Свердловскую область налетел ураган

3 Авг. 16:20 2018-08-04T09:24:20+03:00

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В пятницу посреди дня на Урал обрушился ураган. Гром, молнии, сильные порывы ветра, срывающие толстые ветки с деревьев... Первыми от стихии пострадали Нижний Тагил и Невьянск. Там ветер был настолько сильным, что едва не разрушил несколько балконов в жилых домах.

- Я работаю в фирме по установке балконов, нам позвонили и сказали что вышибло ветром балкон, - рассказал Максим Шутов, очевидец. - Улетела одна створка и четыре стекла разбило. Вырвало весь верх с одной стороны.

У некоторых балконов в Нижнем Тагиле срывало порывами ветра обшивку. Фото: Наталья Гулькова

Затем непогода пришла и в Екатеринбург. Здесь ветер ронял деревья. Как минимум два из них упали на машины. Это случилось на улице Мельковской и на улице Белинского.

- Через северные районы Свердловской области в направлении Сургута перемещается циклон, - объяснила Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области. - Атмосферный фронт, связанный с этим циклоном, опускается на юг, вызывая кратковременные дожди, грозы.

На улице Мельковской дерево упало на машину. Фото: "Инцидент.Екатеринбург"

К утру субботы, по прогнозам синоптиков, фронт должен будет уйти в Челябинскую область - на Южный Урал. После этого ливни и грозы прекратятся, но вместо них в наш регион поступит довольно холодные воздух. Тем не менее, расслабляться пока рано. И чтобы без последствий пережить ураган, следует соблюдать простые правила безопасности от МЧС.

А на улице Баумана, 48 ветром снесло торговую палатку. Фото: "Инцидент.Екатеринбург"

- Надо ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не совершать походы и прогулки в лесной зоне, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Во время грозы не пользоваться мобильными телефонами и электроприборами. Если непогода застала вас на улице, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев.

Если же вы двигаетесь по дороге, то укройтесь на автозаправке или в придорожном кафе.