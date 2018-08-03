Железнодорожники Корпорации ВСМПО-АВИСМА отмечают профессиональный праздник

3 Авг. 15:29 2018-08-03T20:54:35+03:00

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В ближайшие выходные работники цеха железнодорожного транспорта Корпорации ВСМПО-АВИСМА вместе с коллегами по профессии со всей России отметят профессиональный праздник – День железнодорожника.

В настоящее время на ВСМПО трудятся четыре тепловоза, семь железнодорожных кранов, грузы перевозят 140 собственных вагонов. За минувший год работниками цеха железнодорожного транспорта обработано 8 тысяч вагонов, включая привлечённые, перевезено 297 464 тонн грузов. В общей сложности железнодорожная загрузка за минувший год составила более миллиона тоннокилометров.

2018 год стал рекордным по объёмам ремонта железнодорожных путей в Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Сразу две подрядных организации ведут капитальное обновление четырёх с половиной тысяч метров полотна, включая стрелочные переводы.

На железной дороге ВСМПО проходит регулярное пополнение подвижного состава.

– В нынешнем году мы получили одну универсальную платформу для перевозки грузов между цехами в дополнение к трём имеющимся. До конца года к нам прибудут три цистерны под перевозку плавиковой кислоты. С учётом регистрации, нумеровки и других организационных процедур мы запустим их в эксплуатацию к концу года. В 2019-м необходимо будет заменить ещё 10 вагонов, чей срок эксплуатации закончился, – рассказал об инвестициях Дмитрий Миловцев, начальник цеха железнодорожного транспорта ВСМПО.

В ближайших планах железнодорожников Корпорации ВСМПО-АВИСМА открытие станции «Верхняя Салда» для отправления крупнотоннажных контейнеров с экспортными грузами, что значительно снизит логистические затраты предприятия.