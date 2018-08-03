ВСМПО-АВИСМА поддержала образование в Верхней Салде на 30 миллионов рублей

3 Авг. 15:22 2018-08-03T20:54:35+03:00

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Около 30 миллионов рублей направила Корпорация ВСМПО-АВИСМА на ремонт и реконструкцию верхнесалдинских образовательных и культурных учреждений в нынешнем году.

К началу нового учебного года благодаря финансовой поддержке Корпорации ВСМПО-АВИСМА завершится кампания по реконструкции кровли здания Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума.

В многопрофильном техникуме имени Алексея Евстигнеева за счёт средств Корпорации продолжается ремонт фасадов спортивного зала, идёт восстановление оконных проёмов в актовом зале, модернизируются системы освещения и вентиляции в тире, устанавливаются новые ливнестоки, меняется кровельное полотно над зданием столовой и над мастерскими.

Спортивный и актовый залы самой большой в городе школы №2 тоже переживают хорошие перемены: Корпорация профинансировала их капитальный ремонт, предусматривающий восстановление раздевалок и душевых, монтаж новой системы вентиляции, замену системы электропитания и освещения, а часть корпоративных средств вновь, как и в прежние годы, направлена на реконструкцию школьной кровли. Зал столовой и мастерских школы № 14, лестничные пролёты и санитарные комнаты школы № 3, кровли трёх городских детских садов – таков неполный перечень объектов оказания шефской помощи градообразующего предприятия.

Строительные подразделения Корпорации получили летние подряды и на работы в здании Храма Иоанна Богослова. В прошлом году Корпорация отремонтировала внутренние своды, в нынешнем будут приведены в порядок внутренние стены ярусов колокольни, лестничные марши южного и северного пределов. Храм, построенный в городе титанщиков на народные деньги, имеет постоянную поддержку ВСМПО-АВИСМА, где работает каждый третий житель города.

Шефскую помощь оказывается и Дворцу культуры имени Гавриила Агаркова, ранее принадлежавшему ВСМПО, но вот уже восемь лет имеющему статус муниципального учреждения. В здании ДК, принадлежащем эпохе «сталинского ампира», с течением времени в аварийное состояние пришли внутренние перекрытия, кровля, водостоки. Чтоб город не утратил это сооружение, напрямую связанное со многими важными событиями в жизни Верхней Салды и завода, Корпорация прилагает немало усилий.

ВСМПО-АВИСМА добросовестно и системно реализует программу социальной поддержки городу, помогая в решении самых насущных проблем.

В общей сложности за 2017-2018 годы предприятие выделило на обновление образовательной и культурной инфраструктуры Верхней Салды более 60 миллионов рублей.