Всемирно известному художнику из Екатеринбурга Виталию Воловичу исполнилось 90 лет

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-03T10:58:56+03:00

Почти всю свою жизнь художник провел на Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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У одного из самых выдающихся художников России Виталия Воловича сегодня юбилей – ему исполнилось 90 лет. Он родился в Приморском крае в 1928 году и в четырехлетнем возрасте переехал с родителями-писателями в Свердловск. Здесь Виталий Волович поступил в художественное училище и однажды во время учебы даже помог вывезти эвакуированную в годы войны коллекцию Эрмитажа обратно в Ленинград.

– Я тогда был студентом и нас пригласили помочь отправить коллекцию обратно, – вспоминает Виталий Волович. – Нас это предложение не удивило, потому что мы каким-то образом знали тайну – что в нашем музее находится коллекция Эрмитажа. Мы пришли на улицу Вайнера. Она была заполнена военными. Постоянно там отъезжали и приезжали грузовики накрытые брезентом. Окна были настежь распахнуты, рядом лежали мешки с песком, которыми в годы войны были заложены окна музея. Мы сразу включились в процесс. Небольшие ящики выносили через двери и грузили их в машину. Крупные ящики выносили через окно.

В 2016 году Виталия Воловича признали Народным художником РФ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все экспонаты были заколочены в большие ящики из толстой фанеры, оббитой железом. Отправка продолжалась несколько часов. Помогал Виталию Воловичу Юрий Стратов – будущий художник-постановщик фильма «Приваловские миллионы».

– Мы подошли к большому тяжелому ящику, взялись за него, и к нам вдруг подбежала сотрудница Эрмитажа. Молитвенно сложив руки, она сказала: «Мальчики, ради бога, осторожней! Здесь «Возвращение блудного сына» Рембрандта!» – вспоминает Виталий Волович. – У нас ноги подкосились от волнения. С этого момента разгрузка превратилась в некое ритуальное действо, в религиозный обряд. Потом, когда я приехал в Эрмитаж в Ленинград, я долго стоял перед этой картиной, и было чувство, что я связан с нею судьбой. Я нес на руках «Блудного сына».

Картины Виталия Воловича выставляются в галереях по всему миру.Фото: Алексей БУЛАТОВ

После окончания учебы Виталий Волович работал оформителем обложек для книг местного издательства, делал иллюстрации для средневековой литературы, такой как «Роман о Тристане и Изольде» и «Слово о полку Игореве». Одновременно с этим он писал картины и участвовал в художественных выставках. Его работы можно найти в музеях России, Праги, Германии, а также частных коллекциях в Испании, Израиле, Австрии, Франции, США и Германии.

Три знаменитых уральских художника: слева Миша Брусиловский, в центре Виталий Волович. Справа - Герман Метелев. Фото: ekmap.ru

Также он стал одним из прототипов для скульптуры «Горожане.Разговор», установленном в 2018 году в Екатеринбурге на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина. Двумя другими прототипами стали художники Миша Брусиловский и Герман Метелев.

– Виталий Волович является дважды лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, престижные награды были присуждены ему в 1998 и в 2007 году, – добавили в Департаменте информационной политики Свердловской области. – В 2018 году Виталию Воловичу было присвоено почетное звание Почетного гражданина Свердловской области.

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет Виталия Воловича с днем рождения.