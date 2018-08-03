Иностранцу, бежавшему из уральской колонии-поселения за четыре месяца до освобождения, грозит три года тюрьмы

СЕГОДНЯ 08:40 2018-08-03T10:46:13+03:00

При задержании сопротивления он не оказывал. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

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Уроженца Таджикистана, 38-летнего Гафурофа Рузибека Авазбекова, который сбежал из колонии-поселения под Каменском-Уральским, нашли. Его обнаружили в Екатеринбурге. При задержании сопротивления он не оказывал.

- В поиске осужденного-поселенца были задействованы сотрудники нескольких управлений и отделов ГУФСИН, а также сотрудники ряда учреждений Главка и полиции, - сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. - Теперь осужденному за побег грозит новое наказание которое может составить до 3 лет лишения свободы.

На Урале иностранец жил в Екатеринбурге в поселке Шувакиш. Четыре месяца назад за кражу его приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Половину срока он уже отбыл, однако в понедельник вечером почему-то решился бежать. Особой сложности ему это не составило.

- Режимные поселенцы не находятся под охраной. У них другой статус, - объяснял Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области. - Они выводятся иногда за пределы колонии. Они могут в гражданской одежде ходить. Это колония-поселение. Там нет вышек, собак и охранников с автоматами. Там обычный забор. Поселенцы могут убирать улицу, собирать картошку в полях, работать на заводе.

Причина, подтолкнувшая его к бегству, сейчас выясняется.