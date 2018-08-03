25 повреждений: в Екатеринбурге закончился последний этап опрессовок

СЕГОДНЯ 07:18 2018-08-03T13:30:18+03:00

Коммунальщики уверяют, что это не аварии. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению сетей

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В уральской столице накануне завершился второй и последний в этом году этап опрессовок. Испытания проходили с 23:00 31 июля до 6:00 3 августа, на это время горожане остались без горячей воды. Проверку на прочность выдержали не все трубопроводы - специалисты обнаружили 25 повреждений.

- Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, с давлением выше рабочего - это не аварии. Процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с Правилами эксплуатации тепловых сетей, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Повреждены оказались сети в районе улиц Фурманова-Фрунзе, Вайнера-Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейской, Бебеля, Ключевской, Сиреневого бульвара, Победы, Бакинских комиссаров, Мамина-Сибиряка, Волгоградской, Надеждинской, Чистопольской. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к восстановлению труб.

- Цель гидравлических испытаний - выявление слабых мест на теплотрассах, с целью оперативного устранения до начала отопительного сезона. Централизованные испытания от тепловых источников (ТЭЦ) закончены. Опрессовки отдельных зон пройдут на небольших участках сетей с помощью локальных передвижных установок без отключений горячей воды, - добавили в ЕТК.

После окончания опрессовок горячая вода подается в жилые дома и организации в обычном режиме. Тем, у кого в кранах кипяток до сих пор не появился, нужно обратиться к коммунальщикам по месту жительства.