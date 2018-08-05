Марафон "Европа-Азия" пробежали маньяк из фильма "Крик", четырехмесячные болельщики и 83-летний атлет

5 Авг. 17:10 2018-08-05T20:33:55+03:00

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Четвертый марафон "Европа-Азия" прошел в Екатеринбурге в это воскресенье. Пробежать заветные 42, 21, 10 и 3 километра съехались профессиональные спортсмены и любители со всей страны. И даже представители делегаций других стран - Китая, Германии. Также поучаствовали в забеге олимпийские чемпионы по бегу на дистанцию 400 метров. Сейчас они бежали чисто для души, не ради достижений.

Марафон бежало более 6, 5 тысяч человек из 10 странФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего марафон "Европа-Азия" пробежало 6, 5 тысяч человек. Среди них было немало взрослых людей, так называемых возрастных участников. Самым старшим среди них оказался 83-летний Петр Ильиных. А среди дам - Юлия Вепрева, ей 79 лет и она до сих пор участвует даже в лыжных марафонах. Оба бегуна одолели дистанцию в 10 километров. А вот самые молодые атлеты пробежали 3 километра. Кириллу Игнатовичу и Дарье Корниловой всего по 7 лет.

Самые маленькие участники пробежали 3 километраФото: Алексей БУЛАТОВ

Но это только из тех, кто бежал на своих двоих. А вот одним из самых юных стал участник на коляске. Мишу, которому едва исполнилось 2,5 года, везла мама. К слову, детский забег, в том числе на колясках, прошел еще в субботу, 4 августа. Дети бегали 295 метров, тем самым отмечая юбилей родного города Екатеринбурга. Там были и совсем грудные малыши.

Поддержать бегунов пришли родственники и друзья с плакатами, едой и кричалкамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Были они и в воскресном марафоне. Правда, не среди участников, а в качестве болельщиков. Четырехмесячные младенцы, усевшиеся в "кенгурятники" на животы к маме и папе, встречали своих дядей возле стеллы "Европа-Азия". Она является половиной дистанции 42 километра. Родители тоже не промах - оделись в светлые костюмы с капюшонами и ушками, чтобы не было так жарко на полуденном солнцепеке.

- Мы поддерживаем братьев мужа, - докладывает молодая мама Александра. - Они вдвоем бегут дистанцию 6,5. Мы с супругом тоже раньше бегали: я - 5 километров, муж - 21. Но сейчас у нас появились дети, нужно быть с ними. К счастью, они ведут себя спокойно. Всё же сытые, на солнышке рядом с мамой и папой. Глядишь, пропитаются духом марафона и сами потом будут бегать.

Михаил из Самары в костюме "Крика" пил воду, не снимая маскиФото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом же пробегает марафонец в костюме маньяка из фильма "Крик". Все по незнанию кричат ему "Смерть", но эту маску и нож в руках вместо косы различить нетрудно. Чтобы пообщаться с этим ярким персонажем, приходится бежать за ним, что довольно странно. Ведь в фильме все бегут от него. Но в итоге, тем самым "Криком" оказывается добродушный парень из Самары.

- Я бегаю марафоны по всей России, и всегда готовлю к этому событию костюм. Иначе жить скучно, - признается Михаил Майоров. - Бегал в Москве, Питере, Самаре, Уфе, Казани в разных костюмах: от Дайта Вейдера до Алкофеи и Сейлор Мун. В Екатеринбурге впервые. Готовил другой костюм - более грандиозный и веселый. Я ведь не всегда страшный. Но не успел. Так что сделал с женой костюм маньяка Scary Avis. Он, кстати, как говорили мне другие бегуны, мотивирует - ведь если рядом бегу я в маске, перчатках, черном балахоне, то им бежать должно быть в несколько раз легче. Но мне было тяжело не только потому, что нечем было дышать, а из-за похмелья. Я всегда так бегаю. Пора избавляться от этой привычки и готовиться лучше.

Татьяна бежала уже пятый полумарафонФото: Алексей БУЛАТОВ

Но еще сложнее было бежать участникам без ног. В этом году на костылях преодолел дистанцию в 21 километр постоянный участник марафона свердловский депутат без одной ноги Дмитрий Сергин. Также в марафоне "Европа-Азия" участвовала девушка на протезе. Татьяна Воротилина участвовала в этом полумарафоне впервые и приехала ради него из Киева.

- В Екатеринбурге я уже не в первый раз - приезжала в гости и по вопросам ноги в больницу. А вот в марафоне "Европа-Азия" участвую впервые, - делится украинка Татьяна. - Для меня это уже пятый полумарафон. А вообще я не легкоатлетка, а теннисистка - мастер спорта по теннису. Но после аварии, операции и установки протеза я начала бегать, потому что это необходимо в подготовке к игре. Сейчас я уже регулярно тренируюсь, а в марафонах участвую ради этой непередаваемой атмосферы!

Маленькая собачка - лучший партнер по бегуФото: Алексей БУЛАТОВ

А она здесь действительно потрясающая. Создается впечатление, что люди как стартуют с улыбками на лицах, так и продолжают с ними бежать всю дистанцию. Потому что на финише они всё такие же счастливые. Многие делают это, в первую очередь, ради удовольствия.

Кто-то бежит с коляской, кто-то с собакой, одни громко включают музыку, другие обсуждают прошедший матч по футболу. И вообще можно смело заявить, что марафон творит чудеса. Еще два года назад бегун сделал своей девушке предложение прямо на финише, а уже сегодня они вместе бегут марафон, пока в колясках их ждут малыши.

Андрей с супругой воспитывают уже двое детей и при этом продолжают бегать Фото: Андрей Зырянов

- После того, как я сделал предложение, мы поженились, - рассказывает Андрей Зырянов. - Сейчас у нас уже двое детей, младшему всего три месяца. Жена начала тренироваться сразу после родов, и пробежала свои первые 10 километров. Я, как и в тот раз, пробежал 21.

У мужчины заболела нога на 26-м километре - пришлось сесть и разминать прямо на дорогеФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, за состояние новичков переживать не пришлось. На площади 1905 года, где проходил старт и финиш, работала машина "скорой помощи". И несколько раз помощь медиков действительно понадобилась - кому-то резко становилось плохо. Даже у бывалых бегунов, преодолевавших дистанцию 42,2 километра, возникали проблемы. Так у одного случилась судорога, что он даже присел на асфальт - спасла только булавка. Также марафонцев кормили фруктами и поили водой из пластиковых стаканчиков - всё для того, чтобы поддерживать легкоатлетов в форме. "Не даете умереть", - сказал даже один из бегунов.

Фрукты и воду марафонцы поглащали прямо на ходуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы каждый год кормим и поим участников возле стеллы "Европа-Азия", - повествует женщина из техподдержки. - Они бегут уставшие, бросают кожуру и стаканчики, куда придется, тем более коробки для мусора переполняются. Вот мы и ходим потом после окончания: полкилометра туда, полкилометра обратно и собираем всё. А что улетит на трассу, остается до следующего марафона.

Пластиковые стаканчики и шкурки фруктов, валяющиеся на оцепленной дороге, придется убирать организаторамФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, победителями марафона стали Юрий Чечун и Наилия Юламанова. Оба приехали из Тольятти. Юрий уже в четвертый раз подряд занял первое место на марафоне «Европа — Азия», да еще и улучшил результат до 2 часов 17 минут 3 секунды.

К сотрудникам "скорой помощи" постоянно обращались, особенно ближе к финишуФото: Алексей БУЛАТОВ