Очевидцы нападения питбуля на бабушку: "Монстр трепал ее полторы минуты, вся пасть была в крови"

2 Авг. 20:00 2018-08-03T10:47:13+03:00

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Сегодня утром в Екатеринбурге произошло страшное ЧП: бойцовский пес напал на 79-летнюю пенсионерку. Хозяйка питбуля шла по двору с двумя любимцами, когда один из них внезапно сорвался и бросился прямо на бабушку. "КП-Екатеринбург" поговорила с очевидцем нападения и выяснила, как все было на самом деле:

- Я сидел дома, когда услышал дикий крик, - вспоминает очевидец Никита Долгополов. - Выглянул в окно и увидел окровавленную старушку, которую терзает бойцовский пес. Он трепал ее минуты полторы! Хозяйка не пыталась ничего сделать, только когда мужчина, проходящий мимо, оттащил пса, она повела его в подъезд.

Оказалось, что хозяйка подошла поговорить к знакомой бабушке, но та увидев бойцовского пса, замахала руками. Тот, в свою очередь, увидел угрозу хозяйке и бросился на "врага". Оторвать зверя от женщины было очень тяжело, но мужчина, увидевший нападение, справился. С глубокими рваными ранами пенсионерку увезли на "Скорой помощи" в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/662898" frameborder="0"></iframe> Собака едва не загрызла бабушку.Видео: Никита Долгополов

- В карете "Скорой помощи" пострадавшую схватил инсульт, - рассказывает "КП-Екатеринбург" Никита. - Сейчас она едва ли не при смерти находится, состояние плохое. Жильцы боятся выходить в подъезд - пересечшься с таким "соседом" на лестничной клетке и не знаешь, останешься ли в живых. Хозяйка у нас вообще известная личность - она уже лет 10 заводит бойцовских собак, уже были случаи нападения. Но тогда людей удавалось отбивать, и огласки это не получало.

У бабушки серьезные раны Фото: скриншот с видео

По словам очевидца, ближе к вечеру за собакой-монстром приехали представители "Спецавтобазы", чтобы забрать опасного пса.

Бабушку спасли медики Фото: скриншот с видео

- Хозяйка захлопнула дверь и сказала что собаку не отдаст, - возмущается молодой человек. - Собака до сих пор там, мы не знаем что делать: дети боятся выходить на улицу, во двор. Пока эта собака здесь, люди в страхе...