2018-08-03T13:30:18+03:00
Экономика

С вокзалов и станций СвЖД в июле отправлено 3,3 миллиона пассажиров

Специалисты сравнили данные с показателями прошлого года
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В июле 2018 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги, по оперативным данным, отправлено 3,3 миллиона пассажиров, что на 0,4% больше, чем в июле 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,4 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 0,9 миллиона человек. Пассажирооборот на СвЖД в июле 2018 года составил 1,1 миллиарда пасс-км, что на 1,6% меньше аналогичного периода 2017 года.

За семь месяцев 2018 года (январь-июль) с вокзалов и станций Свердловской магистрали отправлено 17,6 миллиона пассажиров, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 12,9 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 4,7 миллиона человек. Пассажирооборот на СвЖД с начала 2018 года уменьшился на 0,2% к уровню прошлого года и составил 5,5 миллиарда пасс-км.

Всего на сети ОАО «РЖД» в июле 2018 года, по оперативным данным, перевезено 105,2 миллиона пассажиров, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 91,9 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 13,3 миллиона человек. Пассажирооборот в июле 2018 года составил 16,5 миллиарда пасс-км, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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