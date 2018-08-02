2018-08-03T13:30:18+03:00
Экономика

За полгода диспансеризацию прошли более 1,8 миллиона клиентов ВТБ Медицинское страхование

Обследование по полисам проводится бесплатно
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В первом полугодии 2018 года количество клиентов ВТБ Медицинское страхование (ВТБ МС), прошедших диспансеризацию, превысило 1,8 миллиона человек. Из них 60% пришлось на женщин, 40% - на мужчин.

Обследование, направленное на выявление и предупреждение развития заболеваний, проводится бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) один раз в три года. С этого года один раз в два года для взрослых людей проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 года до 70 лет. Этим правом воспользовались 70 тысяч клиентов ВТБ МС.

- Выявленное на ранней стадии заболевание, правильно поставленный диагноз и грамотно разработанный план лечения позволяют избежать осложнений при болезни, быстрее восстановить работоспособность и вернуть человека к активной полноценной жизни. Именно для этого гражданам нашей страны предоставлено право на бесплатную диспансеризацию. Задача нашей страховой компании – рассказывать своим клиентам об их правах в системе ОМС. Тем самым мы вносим свой вклад в формирование здоровой нации, - рассказала генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.

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