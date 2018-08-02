2018-08-03T13:30:18+03:00
Экономика

ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70%

На торги выставлена загородная и коммерческая недвижимость
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ВТБ и Единая электронная торговая площадка продолжают совместный проект по продаже имущества, расположенного в разных регионах России. В августе на электронные торги будет выставлена загородная и коммерческая недвижимость, находящаяся в собственности банка. Максимальные дисконты по ряду объектов будут достигать 70%.

На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки, как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов.

На привлекательных для покупателей условиях банк реализует: имущественный комплекс в Ленинградской области; производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае; комплекс с оборудованием в Новосибирской области, предназначенный для мясопереработки.

Банк также выставит на торги недвижимость в Республике Башкортостан, часть здания северо-западного коммерческого банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области.

Торги пройдут в сентябре в электронной форме с понижением начальной цены реализации имущества. Участвовать в них может любое лицо. Для этого потребуется получить электронную подпись и пройти процедуру аккредитации на АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП), которая займет не более 5 дней. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.

Описание объектов и условия проведения торгов размещены на сайте ВТБ в разделе «Торги», а также на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» в торговой секции ВТБ.

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