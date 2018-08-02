В Екатеринбурге питбуль, которого хозяйка выгуливала без намордника и поводка, чуть не загрыз пенсионерку

2 Авг. 13:06 2018-08-03T10:47:13+03:00

Собака мертвой хваткой вцепилась женщине в руку, повредив кость и сухожилие. Пострадавшую доставили в больницу, врачи сейчас ее оперируют

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В уральской столице сегодня утром питбультерьер чуть не загрыз 79-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел во дворе дома на улице Белореченская, 8. Как рассказали свидетели, собака свободно разгуливала по улице без намордника и поводка и вдруг ни с того, ни с сего набросилась на пожилую женщину.

Отогнать пса, вцепившегося мертвой хваткой в руку женщины помог прохожий мужчина. Но спасая, пенсионерку он пострадал сам - разъяренная собака переключилась на него и тоже укусила за руку.

При этом хозяйка собаки присутствовала при нападении, но совладать с питомцев не смогла. Как говорят соседи, женщина живет в этом же дворе и регулярно выгуливает питбуля без поводка и намордника, а также вторую собаку - овчарку.

Приехавшие на место кровавой бойни медики "скорой" обработали пострадавшим раны и наложили повязки. Мужчину отпустили домой, а пенсионерку пришлось госпитализировать.

- Состояние женщины стабильно-тяжелое. У нее пострадали бедро и очень сильно рука - там повреждены кость и сухожилие. Сейчас врачи проводят операцию, после чего пациентку переведут в отделение ортопедии, - рассказали в пресс-службе Горздрава.

- На место выехали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что на местную жительницу напала агрессивная собака, принадлежащая другой женщине, проживающей по соседству. Инцидент произошел во время выгула животного. В настоящее время службой участковых уполномоченных начата проверка по данному происшествию, по результатам которой будет принято соответствующее решение, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Свою проверку начали в следственном комитете.