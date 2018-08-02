Возле "Екатеринбург-Арены" с двухнедельным опозданием начали разбирать временные сооружения

2 Авг. 12:26 2018-08-03T10:47:13+03:00

Первым делом рабочие приступили к демонтажу пункта временного пропуска к стадиону. После этого подрядчикам предстоит разобрать конструкции еще в девяти местах

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В уральской столице сегодня начался демонтаж временных конструкций возле "Екатеринбург-Арены". Первым делом рабочие приступили к разбору пункта временного пропуска со стороный улицы Татищева.

На разбор временных сооружений из областной казны было выделено 943 тысячи рублей. Тендер, опубликованный на сайте госзакупок, провели в преддверии чемпионата мира по футболу. Победителем стало ООО «Инновационные технологии безопасность». Компания согласилась провести работы за 825 тысяч рублей.

После пропускного пункта рабочим предстоит разобрать конструкции еще в девяти местах в периметрах: Пирогова-Татищева-Репина, Репина-Татищева-Соединительная, Пирогова-Ключевская-Венгерских Коммунаров, Репина-Посадская-Гурзуфская, Токарей-Татищева-Нагорная, Крауля-Репина-Мельникова, на Ключевской от Пирогова до Мельникова, по нечётной стороне Татищева от Мельникова до Пирогова, возле въездов в подземный паркинг на Татищева.

Правда, чтобы уложиться в срок, рабочим придется изрядно ускориться. Работы по демонтажу должны были начаться еще 15 июля. Закончен разбор должен быть до 20 ноября.