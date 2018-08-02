2018-08-03T10:47:13+03:00
Общество

Возле "Екатеринбург-Арены" с двухнедельным опозданием начали разбирать временные сооружения

Первым делом рабочие приступили к демонтажу пункта временного пропуска к стадиону. После этого подрядчикам предстоит разобрать конструкции еще в девяти местах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Работы должны быть завершены до 20 ноябряРаботы должны быть завершены до 20 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В уральской столице сегодня начался демонтаж временных конструкций возле "Екатеринбург-Арены". Первым делом рабочие приступили к разбору пункта временного пропуска со стороный улицы Татищева.

На разбор временных сооружений из областной казны было выделено 943 тысячи рублей. Тендер, опубликованный на сайте госзакупок, провели в преддверии чемпионата мира по футболу. Победителем стало ООО «Инновационные технологии безопасность». Компания согласилась провести работы за 825 тысяч рублей.

После пропускного пункта рабочим предстоит разобрать конструкции еще в девяти местах в периметрах: Пирогова-Татищева-Репина, Репина-Татищева-Соединительная, Пирогова-Ключевская-Венгерских Коммунаров, Репина-Посадская-Гурзуфская, Токарей-Татищева-Нагорная, Крауля-Репина-Мельникова, на Ключевской от Пирогова до Мельникова, по нечётной стороне Татищева от Мельникова до Пирогова, возле въездов в подземный паркинг на Татищева.

Правда, чтобы уложиться в срок, рабочим придется изрядно ускориться. Работы по демонтажу должны были начаться еще 15 июля. Закончен разбор должен быть до 20 ноября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В Асбесте вынесли приговор мужчине, зарубившему молодую семью ради антикварных 50 копеек
В Екатеринбурге пройдет всероссийская олимпиада по авиамодельному спорту
Уральские детские лагеря оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
Самому старшему 84 года: на марафон "Европа-Азия" зарегистрировались 6 тысяч бегунов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Следователи Екатеринбурга начали проверку по факту обнаружения мумии на детской площадке
В Кольцово поймали китайца, пытавшегося провезти 10 миллионов рублей, чтобы купить тепличное оборудование
Свердловские железнодорожники устроят праздничный забег
Свердловскую область на две трети подготовили к зиме
За год зарплата свердловчан выросла на 10 процентов
На Урале после жалоб местных жителей за загрязнение воздуха оштрафован цементный завод
В Екатеринбурге задержали автомойщика, грабившего салоны связи из-за кредитных долгов
Цирковые клоуны в День ВДВ устроили в Екатеринбурге шуточный тест-драйв фонтанов
Избирком Екатеринбурга пожаловался в прокуратуру на подкуп горожан дешевыми продуктами
Екатеринбуржцы установили рекорд России, построив денежную пирамиду из 18 тысяч монет
Гонщик Сергей Карякин в день Екатеринбурга откроет раллийный городок
"Я в домике": на Урале должник-алиментщик спрятался от приставов под кроватью
Деньги на воздух: «Гринпис» проводит в Екатеринбурге масштабный эксперимент
В Екатеринбург везут выставку Сергея Шнурова для взрослых
День ВДВ: екатеринбуржцы массово скупают в интернете голубые береты и тельняшки
Уральцы возмутились тем, что ВДВ-шники пьют пиво на глазах у полиции
В Екатеринбурге осудили мужчину, который "переписал" на себя несколько квартир, заложенных в ломбард
Ливень, ветер, грозы: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
В уральской столице снесли «бородатую» кофейню и киоск с бананами