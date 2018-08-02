2018-08-03T08:12:03+03:00
Происшествия

В Качканаре "двенадцатая" вылетев с дороги, врезалась в жилой дом и загорелась

Водителя из искореженного автомобиля доставали местные жители
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Подслушано Качканар"Фото: "Подслушано Качканар"
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В Качканаре водитель "двенадцатой" сегодня чуть не спалил многоквартирный жилой дом. По словам местных жителей, ранним утром легковушка на полном ходу вылетела с дороги и не сбавляя скорости врезалась в деревянное здание, после чего перевернулась и загорелась.

Фото: "Подслушано Качканар"

Фото: "Подслушано Качканар"

Передняя часть машины оказалась полностью смята и разбита. В момент аварии в автомобиле находились два человека. Водитель выбраться из искореженной легковушки самостоятельно не смог. Чтобы он не сгорел заживо, его вытаскивали очевидцы. Прибывшие медики госпитализировали мужчину в больницу. Пассажир гоночного ВАЗа не пострадал.

- Я в шоке была, водителя муж доставал, - рассказала жительница злополучного дома Анастасия. - Почти пробил дом. У нас за стеной шкаф упал угловой и батарея даже вроде отошла.

Фото: "Подслушано Качканар"

Фото: "Подслушано Качканар"

Прибывшим пожарным пришлось тушить не только загоревшийся ВАЗ, но и заливать водой стену здания, чтобы пламя не задело дом.

- Водитель 22 лет со стажем вождения 2 года находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек пояснил, что он с другом направлялся из магазина, выпив при этом пиво. Не справился с управлением и съехал с дороги. При ударе автомашины о жилой деревянный дом была повреждена стена и имущество жителей, одной из квартир дома. Никто из жителей вышеуказанного дома не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

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