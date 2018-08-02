Трое уральцев вошли в мировой рейтинг самых богатых миллиардеров

2 Авг. 08:14 2018-08-02T13:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Деньги к деньгам. Это расхожее выражение как нельзя лучше подтверждают российские богачи. За шесть месяцев этого года общее состояние отечественных 24 миллиардеров увеличилось на 14 миллиардов долларов. Это позволило некоторым из олигархов войти в мировой рейтинг самых обеспеченных людей по версии информационного агентства Bloomberg Billionaires Indeх.

В список попали и уральские богачи. На 135-м месте расположился экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев. С января по август его капитал вырос на 179 миллионов долларов и теперь составляет 10,8 миллиардов долларов.

Состояние Дмитрия Рыболовлева 10,8 миллиарда долларов

Владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников занял 161-ю строчку рейтинга. За последний год он преумножил свое состояние на 801 миллион долларов, доведя накопления до суммы в 9,2 миллиарда долларов.

В активе Виктора Рашникова 9,2 миллиарда долларов

А вот гендиректор УГМК Андрей Козицын, напротив, стал чуть "беднее". За год его состояние сократилось на 351 миллион долларов и теперь составляет 4 миллиарда рублей. Такая сумма позволила уральцу занять 499 место.

Андрей Козицын на данный момент имеет 4 миллиарда рублей

Лидером среди российских богачей стал глава «Северстали» Алексей Мордашов. С состоянием 20,4 миллиарда долларов он занял 44-ю строку. На втором месте - 45 место - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с капиталом 20,3 миллиарда долларов. Замыкает тройку сильнейших на 46 строке председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, в активе которого 19 миллиардов долларов.