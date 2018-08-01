Проверка слуха: на Урале мать пять лет продержала сына дома взаперти?

1 Авг. 18:44 2018-08-02T13:17:57+03:00

На Урале отец (справа) обвиняет бывшую супругу в том, что та продержала сына 5 лет в изоляции от мира

Тревогу забил отец, когда не обнаружил карточки сына ни в школе, ни в поликлинике

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На Урале нашелся мальчик, которого соседи называют городским Маугли. Ребенка, как говорят соседи, дома взаперти продержала мать. Причем, целых пять лет. Подросток закончил всего три класса, потом мама забрала его из школы и закрыла в четырех стенах. Так, по крайней мере рассказывает отец ребенка. С матерью они развелись 12 лет назад, и отец только сейчас забил тревогу, что его сына нигде нет. Парень, которому сейчас 16 лет, якобы сидит дома, у него нет друзей, интернета и прочих детских радостей. «Комсомолка» разобралась в странной ситуации и выяснила, действительно ли мама пять лет продержала сына в четырех стенах.

ЗАПРЕЩАЛА ВИДЕТЬСЯ С СЫНОМ

60-летний Закван Калимуллин сейчас в одиночку воспитывает четверых детей. 15 лет назад он познакомился с Ольгой Левиной в Каменске-Уральском и сразу в нее влюбился. Пара съехалась и у них родился сын Геннадий (тогда и у Заквана и у Ольги были дети от прошлых браков). Родители души не чаяли в сыне, и все вроде бы шло хорошо, пока брак не дал трещину. Супруги решили разбежаться, а суд решил, что ребенку лучше будет с мамой, ведь у нее есть просторный дом.

Закван уверен, его бывшая жена хотела спрятать от него сына, поэтому держала его в четырех стенах и не давала ходить в школу

- Но мне разрешили видеться с сыном по выходным. Я приезжал, но Оля меня на порог не пускала, даже вызывала полицейских. Так продолжалось несколько лет, потом, конечно, я стал реже пытаться. Кому понравиться стучать в закрытые двери день за днем? – удивляется Калимуллин.

Еще через год Калимуллину выставили счет – 300 тысяч рублей он оказался должен по алиментам бывшей супруге.

- Я, конечно, знал, что должен алименты, но не платил, потому что мне с сыном не давали видеться. Да и супруга была непонятно где, дверь месяцами не открывала, - говорит Закван. – Да и знаете, мы расстались, потому что она мне изменила. И я решил сделать тест на отцовство.

Для процедуры нужны образцы ДНК отца и сына, поэтому Закван поехал в школу, где учился его сын. Но там его не оказалось.

- Там развели руками, говорят уж много лет тут не учиться мой Геннадий, - возмущается отец подростка. – Сказали, перевелся в другую школу. Но и там его не было. Я бросился в поликлинику, так и там его карточки не оказалось. Как в воду канул!

После поисков бывший супруг Ольги решил поехать к ней домой. У калитки его окрикнули соседи.

- Сына что ли потерял? Так он лет пять уж во дворе один играет. Оля твоя его не выпускает, даже с нашими погулять не дает, - добродушно поделились соседи.

Тогда-то родной отец (тест ДНК позже покажет, что Геннадий – его сын) и решил подать в суд на супругу.

- Это бесчеловечно – держать подростка в изоляции от всего мира! – ругается Закван

У СЫНА БОЛЬНАЯ СПИНА

У мамы Геннадия – совсем другая версия произошедшего.

- Никто никого взаперти не держит! – с ходу бросает в свою защиту Ольга Левина. – Сын занимается физкультурой, у него есть друзья. А в школе не учится, потому что не может нормально сидеть! У него спина больная!

Мать подростка рассказала, что из-за сколиоза школьник не мог высидеть больше 15 минут, у него начинались головные боли. Поэтому его решили перевести на семейное обучение. Дистанционно, в Санкт-Петербурге.

Но все не так однозначно. Супруга уверяет, что Закван просто не хочет платить алименты, поэтому пытается ее оклеветать

- Мы получаем образование по семейной системе. То есть, изучаем необходимую литературу, а потом сдаем зачеты в школе. В последнее время не сдавали, потому что сын был не готов. Сейчас уже догнал сверстников и вот-вот пойдет на экзамены, - уверяет мама ребенка.

По словам Левиной, сын любит радиоэлектронику и изучает радиационные процессы. А супруг решился на такую клевету, чтобы не платить алименты, что задолжал.

- Мы развелись не поэтому, а потому, что он был судим за убийство. Женились мы, когда у него была куча долгов. Как вернули всей семьей – он сбежал. Да и сына любил только тогда, когда приставы просили вернуть алименты. Вот и сейчас та же ситуация, - говорит Ольга Левина.

Тем временем свою проверку провели полицейские.

- Ребенок, о котором идет речь, должен был пройти аттестацию в школе Каменска-Уральского 16 июня этого года. Его матери объяснили, что в случае уклонения ее привлекут к ответственности. Однако в назначенный день они не явились. 19 июня привлекли женщину по статье „Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“. Материалы рассматривались в комиссии по делам несовершеннолетних, она признана виновной. В райотделе женщина поставлена на учет. В отношении сотрудницы ПДН проведена служебная проверка, в ее действиях нарушения не обнаружены, - пояснил «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

А прокуратура пока занимается делом.

- Мы проводим свою проверку, по результатам которой будет приниматься решение, - пояснили в областной прокуратуре.