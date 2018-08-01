В центре Екатеринбурга из-за новой ледовой арены сдвинут русло Исети
В Екатеринбурге сначала одобрили, а после утвердили проект планировки территории для строительства ледовой арены на месте взорванной в марте недостроенной телебашни. Документ 26 июля подписал Глава администрации уральской столицы Александр Якоб, однако его подробности стали известны только сегодня.
Проект предусматривает застройку в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта. Помимо возведения спортивного объекта на этом месте построят пешеходный мост, а набережную реки Исеть рядом с ним расширят, из-за чего по обеим сторонам русла образуются полукруги.
Территорию проекта разделили на 6 частей. Фото: УГМК
Также проект предусматривает реконструкцию улиц Народной Воли, Степана Разина. На Декабристов в ближайшие годы отреставрируют несколько объектов культурного наследия – старые деревянные дома, оказавшиеся по соседству с будущей ареной, здесь же построят многоуровневую парковку, а также расширят пешеходный тротуар на 8 Марта.
Так территория под застройку выглядит сейчас. Фото: Яндекс.Карты
Все работы в рамках проекта завершат в 2025 году, саму арену построят уже через три года.