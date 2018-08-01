Троих друзей, загадочно пропавших в Екатеринбурге, нашли в лесу

1 Авг. 13:50 2018-08-02T13:17:57+03:00

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Сегодня весь Екатеринбург искал троих друзей, которые исчезли при странных обстоятельствах. Лиза Жучкова, Михаил Фофанов и Денис Квашнин пропали в субботу, 28 июля - они вернулись из ночного клуба, ходили в "Телеклуб" на концерт.

Утром после вечеринки они хорошенько выспались и сказали родственникам, которые им звонили, что собираются пойти гулять. В два часа дня у Лизы сел телефон. Тогда никто из звонивших не придал этому значения. Но, когда к вечеру девушка не приехала к маме, чтоб забрать 5-летнюю дочку, которую оставила на время концерта, та забеспокоилась. И тут выяснилось, что у Миши и Дениса телефоны тоже отключены.

Родственники тут же обратились в полицию. Начались поиски. Искать стали и своими силами, и с помощью полиции, и с поддержкой волонтеров из поискового отряда "Лиза Алерт". Родственники строили догадки о том, что могло произойти.

- Ребята были старыми друзьями, вместе работали в комплексе русских бань - были парильщиками, и находились там на хорошем счету, - рассказывают друзья. - К загулам они были не склонны, к тому же, у Лизы была маленькая дочка, которую она не могла оставить надолго.

Ребята были старыми друзьями и вместе работали Фото: личный архив

- Нас смущало то, что они пропали втроем, - рассказывает Камилла Таирова, тетя Дениса Квашина. - Я понимаю, если бы Денис исчез один - мало ли что могло случиться? Но втроем... Они же друг за друга горой, никогда бы в беде не бросили. Это хорошие, порядочные ребята, душа компании.

Поиски закончились в районе обеда. Группа, которая прочесывала широкую лесополосу в Октябрьском районе, наткнулась на страшную находку. Рядом лежали два трупа мужчин и... еле живая девушка.

Михаил пошел с друзьями гулять и погиб Фото: личный архив

На место тут же примчались медики. У Лизы определили тяжелое состояние и умчали ее в больницу. А парней осмотрели и увезли следователи.

- Ребят действительно нашли в лесополосе Октябрьского района, - рассказал Вячеслав Бабушкин, следователь, подполковник юстиции. - Они лежали рядом, два парня погибли, а девушка была жива. Елизавета в больнице, а о причинах гибели молодых людей говорить пока рано - вскрытия еще не было. Но следов криминальной смерти пока не обнаружено.

Вопросов стало все больше: что могло произойти? В соцсетях тут же появилась версия про наркотики, мол, ребята взяли "дурь" и отправились в лес расслабиться. Но друзья и родственники семьи уверяют: все ребята приличные и работящие, не наркоманы.

- Они могли выпить, но что в этом такого? А вот к наркотикам не прикасались - голова-то у них на месте, - удивляется Камилла.

Денис не был замечен в употреблении наркотиков Фото: личный архив

Той же версии придерживаются и друзья.

- Могу прямо заявить, Лиза никогда не употребляла наркотиков, по крайней мере, мне об этом не было известно на протяжении 3,5 лет нашей с ней дружбы, - говорит Юля Афонасьева, подруга Елизаветы.

Лизу дома ждала маленькая дочка Фото: личный архив

Сейчас Лиза по-прежнему находится в реанимации.

- Мы не верим в версию про наркотики, непонятно, кто вообще это придумал, - вздыхает тетя Дениса. - Так много вопросов: непонятно, почему они решили пойти в этот лесок, что там случилось. Следователи пока ничего не рассказывают, ждут официальную экспертизу. А мы пока хотим навестить Лизу, но к ней пока не пускают. Может быть, она сможет пролить свет на эту историю...