Выступят «Мумий Тролль», Дмитрий Нагиев и певица Елка: как Екатеринбург отметит свое 295-летие

1 Авг. 11:00 2018-08-02T11:16:36+03:00

В 22.30 с акватории пруда начнут запускать в небо праздничный салют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ради праздника будет закрыт для движения почти весь центр города

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18 августа на улицы Екатеринбурга снова вернется праздничное настроение, которое, кажется, увезли с собой иностранные болельщики, приезжавшие на ЧМ-2018. В этот день мы будем праздновать 295-летие города. Готовить площадки для праздника город начнет уже на этой неделе.

– В этом году мы отмечаем юбилей, поэтому начинка площадок должна быть несколько иной, чем в прошлые годы – масштабнее, красивее, мощнее, – отметил Михаил Матвеев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики. – Мы определились по срокам сооружения сцен. На площади 1905 года подготовка начнется 5 августа. В историческом сквере – 10 августа. На Октябрьской площади 13-го. У ККТ «Космос» 16-го. На улицах Пушкина и 8 Марта – 17-го.

Эти работы, отмечают в мэрии, не предполагают перекрытия движений или закрытия площади 1905 года. Но совсем без перекрытий, разумеется, не обойдется. Так, 18-го числа, собственно в День города, будет перекрыт почти весь центр города.

С 04.00 закроются проспект Ленина от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта; улица Толмачева от проспекта Ленина до улицы Первомайской; улица Маршала Жукова от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина.

Перекрыты с 04:00 до окончания праздника. Фото: Yandex.Карты

С 08.00 нельзя будет проехать также по улице Дзержинского от улицы Горького до улицы Царской; по Пролетарской от Дзержинского до Первомайской; по Первомайской от Горького до Царской.

Перекрыты с 08:00 18.08.2018 до окончания праздника. Фото: Yandex.Карты

С 13.15 до 14.45 закроют движение на улице Царской на участке от Первомайской до улицы Николая Никонова.

Перекрыты с 13:15 до 14:45. Фото: Yandex.Карты

С 19.00 также будут недоступны для транспорта улицы 8 Марта от Куйбышева до Малышева; Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева; Малышева от Розы Люксембург до Московской и Радищева от Московской до 8 Марта.

– На площади 1905 года празднование начнется в 10.00 с церемонии поднятия флага, – добавил Михаил Матвеев. – Также на площади будет организовано музыкальное пространство. Там сыграют духовые оркестры из Китая, Казахстана и России. Также здесь выступит группа «Мумий Тролль».

Перекрыты с 19:00 до окончания праздника. Фото: Yandex.Карты

На улице 8 Марта будет организовано арт-пространство. Любой желающий сможет оставить на специальной стене поздравительное пожелание городу. На улице Пушкина разместится спортивный блок, где можно будет посмотреть на прыжки в высоту с шестом. А на Октябрьской площади традиционно пройдет праздник цветов, после чего там же откроется танцевальное пространство.

– Вечером на этой площадке будет работать шоу-проект «Танцы и голоса Екатеринбурга», – добавил Михаил Матвеев. – Ведущим выступит актер Дмитрий Нагиев. В финале проекта свой концерт даст певица Елка.

Также в Академическом микрорайоне на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова пройдет фестиваль, на котором выступит Светлана Лобода и группа «Звери».

В 22.30 с акватории пруда начнут запускать в небо праздничный салют. Причем огненные вспышки в небе будут синхронизированы с музыкой, играющей из динамиков.

По окончании праздника уехать из центра города можно будет на общественном транспорте, который будет дожидаться на нескольких площадках.

Автобусы будут ждать на улицах:

8 Марта от Малышева до Куйбышева

Радищева от Сакко и Ванцетти до 8 Марта

Бориса Ельцина у театра драмы

Проспекте Ленина у театра оперы и балета, а также на участке от Вайнера до Московской

Троллейбусы будут ждать на улицах:

Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева

Малышева на перекрестке с улицей 8 Марта

Белинского на перекрестке с Малышева

Трамвай можно поймать:

На проспекте Ленина на участке от Московской до Вайнера

В районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского

В районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Московской.