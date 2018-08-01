Экстремал из Екатеринбурга в составе 38 парашютистов установил рекорд России и Европы по групповым прыжкам в вингсьюте

1 Авг. 09:09 2018-08-02T13:17:57+03:00

Рекорду предшествовали почти полгода тренировок. Прежде, чем подняться в небо, команда неделями ходила строем по земле, чтобы запомнить местоположение каждого участника

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Екатеринбуржец Николай Чичканов в составе команды из 38 парашютистов стал рекордсменом России и Европы по групповым прыжкам в вингсьюте. Экстремалы, выпрыгнув из двух самолетов на высоте 4000 метров, должны были составить определенную фигуру.

Фото: Николай Чичканов

При этом каждому участнику "стаи" отведено свое место. Если на фигуру после прыжка можно наложить сетку, то рекорд зафиксирован и признан. Предыдущий рекорд Европы установила команда из 25 человек.

Тренировки начались весной. В общей сложности в них принимали участие порядка 80 человек. Недели хождения строем по земле, с разной скоростью, чтобы запомнить, кто где и не запутаться в небе и десятки попыток и перестановок парашютистов непосредственно в полете.

Фото: Николай Чичканов

- Рекорд удалось поставить с 12-й попытки. Сложность в том, что в каждом самолете по 20 человек. На то, чтобы выпрыгнуть всем, уходит 10-15 секунд, - рассказывает Николай Чичканов. - Я прыгал 19-м. Когда я прыгаю, то других уже еле видно: они ниже и дальше. Мне приходится лететь на максимально возможной скорости - порядка 250 километров в час - чтобы догнать остальных, а потом замедляться и вставать в свой слот.

Фото: Николай Чичканов

Подготовку и сам рекордный полет экстремалы засняли на фото и видеокамеры.