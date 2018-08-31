На Урале пропала мать двоих детей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-01T16:06:40+03:00

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В Свердловской области уже месяц разыскивают 27-летнюю Анастасию Подкорытову - девушка пропала еще 2 июля.

- Настя жила с 49-летним мужчиной-трактористом, - вздыхает отец. - Он сначала произвел приятное впечатление, это потом я узнал, что он ее бил и изменял ей. Однажды она узнала, что у него есть другая, и переехала жить обратно ко мне - в родительский дом.Все было хорошо, пока однажды Юра не приехал в слезах и не заявил, что у него умерла мама.

Настя тут же забыла все обиды. Она собрала вещи и согласилась поддержать любимого - поехать с ним на похороны в Чувашию. На прощание она обняла отца, 10-летнего сына и 11-летнюю дочку, и села в машину. С тех пор ее никто не видел.

- Сначала Настя выходила на связь: как-то раз даже сказала, что у них сломался автомобиль, - вздыхает отец. - Но потом ее телефон выключился, Юра тоже был недоступен. А 12 июля мне пришло уведомление о том, что телефон Юрия включился. Трубку взяла девушка, которая сказала, что он покончил с собой и обвинил во всем... мою дочь!

Настя, тем временем, так и не выходила на связь. Сейчас ее разыскивает поисковый отряд "Лиза Алерт".

- У девушки длинные черные волосы и голубые глаза, - рассказывают в поисковом отряде. - Рост 150 сантиметров. Она была одета в черную кофту с серыми крапинками, синие джинсы и светлые кроссовки. Если вы видели ее, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 02.