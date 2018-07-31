2018-08-01T16:06:40+03:00
Спорт

В Екатеринбурге прошел турнир по пляжному волейболу среди любителей

Танцы, расслабляющая йога и упорная борьба за главный приз
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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В этом году команды удивили организаторов не только своим уровнем подготовки, но и креативными названиямиВ этом году команды удивили организаторов не только своим уровнем подготовки, но и креативными названиямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Народу, как на концерт Бузовой! – ахнули мы, когда увидели участников турнира по пляжному волейболу, организованному «Комсомолкой». Десятки участников, сильных духом, увлеченных, и заряженных на успех. Просто – ух! Кстати, среди волейболистов были заявлены команды с очень креативными названиями. Среди них и команда «Египетская сила», и «УХ!», и даже «Руки не из плеч». Все из них – любители, а вот судьи – профессионалы. Турнир проводился при поддержке «СООО Свердловская Областная Федерация Волейбола».

У семьи Шангиных команда называлась «Папа может». И – ура!– папа смог. Иван и Полина заняли второе место в упорной борьбе с командой «Березка», за которую играли четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

У семьи Шангиных команда называлась «Папа может». И – ура!– папа смог. Иван и Полина заняли второе место в упорной борьбе с командой «Березка», за которую играли четыре человекаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Раз мы играть не умеем, решили, что нужно хотя бы названием выделиться, - рассказывает Олег Ситников, участник команды «Руки не из плеч». - Мы вообще не волейболисты, просто захотели с коллегами активно провести время. И нам это удалось!

Турнир по пляжному волейболу, который прошел 28 июля в VICTORY Парке - семейный. Но с оговоркой, что семьей может быть и дружный коллектив, и друзья детства. Хотя среди команд были и семьи, что называется, по родству.

Дети внимательно повторяют все движения за аниматорами из «ФэнтазиГрада» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети внимательно повторяют все движения за аниматорами из «ФэнтазиГрада»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы часто отдыхаем всей семьей, но в волейбол с дочкой играли первый раз, - делится впечатлениями Иван Шангин и нежно смотрит на дочь Полину. – Мама тоже с нами, но на трибунах. Она – наша главная поддержка!

Благодаря активной группе поддержки семья Шангиных заняла второе место и получили полезные подарки от партнеров турнира, среди которых даже «техника уютной жизни» от Polaris.

Пока у сцены проходили конкурсы и розыгрыши, команда Облкоммунэнерго боролась за первое место с командой Декатлона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока у сцены проходили конкурсы и розыгрыши, команда Облкоммунэнерго боролась за первое место с командой ДекатлонаФото: Алексей БУЛАТОВ

В жаркую субботу (термометр показывал +30) под палящим солнцем пять волейбольных площадок работали до самого вечера. Все это время болельщики и гости турнира были увлечены так, что могли с легкостью пропустить начало рабочей недели – на территории парка можно было потанцевать со стилягами, расслабиться на йоге, выиграть призы на розыгрышах от «Облкоммунэнерго» и Мегаспорта.

- Мама, смотри! Машина скорой помощи! – самая популярная фраза среди карапузов, которые отличились любопытством Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мама, смотри! Машина скорой помощи! – самая популярная фраза среди карапузов, которые отличились любопытствомФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, не только дети, но и взрослые, были в восторге от конкурса «Облкоммунэнерго»: суть в том, что нужно на скорость распутать скакалки и начать прыгать. Было непросто. Хуже только наушники в кармане. За здоровьем участников в это время внимательно следили сотрудники «РЖД-медицины».

А еще на турнире было много разрисованных детей – аниматоры «ФэнтазиГрада» постарались. Представляете? В кошечках, бабочках, цветочках, а некоторые мальчишки даже в паучках. Аквагрим дети любят очень. Так же, как сладкое. Кстати, в этом году «Реж-Хлеб» порадовал участников турнира не только печеньем с наливной начинкой, но и кексами с изюмом. Вкуснотища!

Главные призы победителям предоставили Polaris и Megasport Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные призы победителям предоставили Polaris и MegasportФото: Алексей БУЛАТОВ

С подарками ушли не только победители соревнований, но и все участники. Например, у каждого в руках был сертификат на детский развлекательный скалодром ВВЕРХ и сертификат в медицинский центр КволитиМед. Так же гости турнира получили подарочные карты в аквапарк «Лимпопо».

Семейный турнир по пляжному волейболу в Екатеринбурге стал традиционным. В этот раз он собрал 30 команд и более 2000 гостей. Здорово, что с каждым годом любителей волейбола становится больше, а июльские выходные чаще радуют солнцем.

Большой фоторепортаж с семейного праздника смотрите тут.

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