Просто взял и ушел: в Каменске-Уральском из колонии-поселения сбежал заключенный

31 Июль 11:00 2018-08-02T08:20:40+03:00

Сбежавший был родом из Таджикистана, а прописан был в поселке Шувакиш под Екатеринбургом. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

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В Каменске-Уральском ЧП - из местной колонии поселения №59 сбежал заключенный. Зовут его Гафуроф Рузибек Авазбеков. Мужчине 38 лет, родом он из Таджикистана, а в колонию он попал за кражу. Его приговорили к восьми месяцам заключения, однако этот срок он не досидел. В понедельник вечером во время проверки осужденных, сотрудники колонии-поселения не досчитались его.

- Режимные поселенцы не находятся под охраной. У них другой статус, - пояснил Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области. - Они выводятся иногда за пределы колонии. Они могут в гражданской одежде ходить. Это колония-поселение. Там нет вышек, собак и охранников с автоматами. Там обычный забор. Поселенцы могут убирать улицу, собирать картошку в полях, работать на заводе. Поэтому, чтобы понять, как он ушел, надо поймать его.

Приметы у сбежавшего поселенцы следующие: рост - 160 см; плечи покатые; волосы черные, есть залысина. Нос прямой, подбородок овальный, глаза карие. Телосложение у него среднее, шея короткая, лицо круглое, брови дугообразные. Губы тонкие, уши прижаты.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении этого человека, правоохранители просят позвонить им по телефонам: 8(343)359-56-11, 359-57-44.