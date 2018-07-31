2018-08-01T08:56:08+03:00
Общество

В Свердловской области МТС увеличил абонентскую базу в три раза

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг впервые раскрыл официальные цифры пользователей Спутникового ТВ МТС
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Жители региона предпочитают хорошее качество приема сигнала за разумные деньги. Фото: МинкомсвязиЖители региона предпочитают хорошее качество приема сигнала за разумные деньги. Фото: Минкомсвязи
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Абонентская база спутникового телевидения МТС по итогам первого полугодия 2018 года превысила полмиллиона абонентов. Это в 2,8 раз больше по сравнению с 2017 годом. В целом с начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%.

- Мы видим высокий потенциал развития рынка и намерены использовать конкурентные преимущества, которые имеем в рамках группы МТС, для укрепления своих позиций, - отмечает генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. - Сегодня Спутниковое ТВ от МТС предлагает самое доступное по цене оборудование, лучшую цену на подключение пакетов каналов и вещает почти на всей территории России. При этом жители любого региона получают доступ к удобной покупке оборудования, комфортной установке и последующему обслуживанию на инфраструктуре розничной сети и сервисов МТС.

Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ, в том числе и в Свердловской области. Исключение – Камчатка и Чукотка. Канальный план превышает 200 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей почти 5 700 тысяч салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.

СТАТИСТИКА

Наибольшие темпы прироста абонентской базы отмечены в Забайкальском крае – за год с июня 2017 года число абонентов выросло в 3,7 раза, второе место принадлежит Свердловской области – здесь за год стало в три раза больше абонентов, третье место занимает Краснодарский край – этот показатель вырос в 2,8 раза. Больше всего пользователей спутникового ТВ от МТС проживает в Москве и Московской области, Забайкальском крае, Краснодарском крае, Новосибирской области и Бурятии. Общее число абонентов в этих регионах составляет свыше 20% от общего числа абонентов спутникового ТВ МТС.

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