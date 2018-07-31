Спасатели выносили людей на руках: в Алапаевске сгорел двухэтажный жилой барак

31 Июль 07:18 2018-07-31T12:16:21+03:00

Возгорание началось в квартире на втором этаже, где во время ЧП находился хозяин. В соседнем жилище оказались заблокированы две женщины, одна из которых инвалид

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В Алапаевске накануне вечером несколько местных жителей остались без крыши над головой. Около 17:35 загорелся жилой барак на улице Бочкарева. К моменту прибытия пожарных одна из квартир на втором этаже, а также вся крышла здания уже вовсю пылали в огне.

- Из квартир, расположенных на втором этаже, пожарные спасли три человека. Пострадавшего мужчину из горящей квартиры огнеборцы вынесли на носилках и передали врачам скорой помощи. Еще двух женщин, одна из которых инвалид, огнеборцы вынесли на руках, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще трех соседей эвакуировали по лестнице, остальные пять жильцов сами покинули дом до приезда спасателей. Из-за деревянных перекрытий и перегородок пламя мгновенно распространилось по всему зданию. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Тушили злополучный дом 24 огнеборца на 7 пожарных машинах.

- На месте пожара был развернут штаб и созданы два участка тушения огня: снаружи и изнутри здания. Для подачи воды на крышу пожарные использовали приставные трехколенные лестницы. Спустя 1,5 часа пожарным удалось справиться с огнем. Причину возгорания устанавят эксперты испытательной пожарной лаборатории и пожарные дознаватели, - добавили в ведомстве.

Вчера в администрации города состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Четырем семьям ( 9 человек, из них двое детей) местные власти предоставили временное жилье в общежитии многопрофильного техникума. А чтобы уцелевшие вещи горожан не были украдены, возле сгоревшего дома круглосуточно дежурят полицейские. Уничтоженные документы людям пообещали восстановить.

Сегодня представители администрации и управляющей компании обследуют дом, чтобы понять, подлежит ли он востановлению и будет ли пригоден для жилья.