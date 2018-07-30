«Уральские пельмени» требуют со своего бывшего коллеги 40 миллионов рублей

30 Июль 18:47 2018-08-01T16:06:40+03:00

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Самые известные юмористы Екатеринбурга – «Уральские пельмени» в последние пару лет погрязли в судах. Разбирательства бывшие квнщики начали со своим бывшим коллегой Сергеем Нетиевским, и уволили его, но суд решил, что сделано это было незаконно. По слухам, разбираться «пельмени» друг с другом начали из-за денег, которые Нетиевский, якобы, забирал себе, даже не рассказывая коллегам о них. А началось все и вовсе после смерти концертного директора юмористов Алексея Лютикова. Его тело тогда нашли в отеле, а рядом были горы пустых бутылок из под алкоголя.

В итоге первый иск на 28,3 миллиона рублей «Уральские пельмени» проиграли. Но теперь они подали апелляцию и суд снова рассмотрит их дело.

Юмористы требуют вернуть им 40 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Истцы уверены, что в нескольких сделках был заинтересован Сергей Нетиевский, и он сам заключал эти контракты, хотя на любое действие должно было быть одобрение со стороны всех членов команды, - говорится в материалах суда. – А потому всем членам объединения был нанесен вред.

Суд рассмотрит жалобу уже завтра, 31 июля.

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