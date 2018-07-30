«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» увеличила выручку в нынешнем году

30 Июль 13:44 2018-07-31T12:16:21+03:00

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Выручка ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась на 5,7% по сравнению с первым полугодием 2017 года и составила 38 282 миллиона рублей.

Объем реализации титана в натуральном выражении увеличился на 5,9% (увеличение с 14,2 до 15 тысяч тонн).

Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по РСБУ за первое полугодие текущего года незначительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 0,9%) и составила 8 716 миллиона рублей.