2018-07-31T12:16:21+03:00
Экономика

На Урале крупное предприятие проверило на прочность пожарные дружины

В эстафете приняли участие более полусотни цеховых бригад
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На производственной площадке ВСМПО состоялась 61-я традиционная эстафета добровольческих пожарных дружин.

54 цеховых команды, как мужских, так и женских, соревновались на скорость и правильность в демонстрации основных профильных умений: разворачивали пожарный рукав, тушили символический очаг возгорания и спасали от огня манекен. Самым зрелищным и сложным стал этап под названием «Горящий противень».

Первое место среди мужчин в этой важной корпоративной дисциплине заняла команда цеха № 5, второе – пожарные цеха № 27, а «бронза» состязаний досталась прокатчикам 16-го цеха.

Женская команда прокатного комплекса выиграла золото, сместив на второе место победительниц прошлого года из цеха № 32. Третье место заняли сотрудницы цеха № 51.

Традиционная эстафета – лишь часть большой корпоративной программы титанового гиганта, который вопросы пожарной безопасности возвёл в число приоритетных. Имея в производственной цепочке пирометаллургические, кузнечно-прессовые, механообрабатывающие переделы, располагая огромным парком промышленных агрегатов и механизмов, Корпорация ВСМПО-АВИСМА в своей структуре имеет и профессиональную пожарную часть, оборудованную по последнему слову техники. Но помимо этого, предприятие уделяет огромное внимание и противопожарному всеобучу: теоретической подготовке персонала по правилам пожарной безопасности и практической готовности сотрудников правильно действовать при ЧП.

Напомним, что нынешней весной Корпорация приобрела для «ВСМПО-Противопожарная охрана» современный учебно-тренировочный комплекс, чья цифровая «начинка» способна создавать повышенную температуру и задымлённость, а тренажёры могут менять конфигурацию таким образом, чтобы пожарные и газоспасатели учились принимать адекватные решения и были физически и морально готовы к эффективной работе в любой ситуации.

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