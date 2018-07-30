Победители юбилейного детского корпоративного конкурса «Давай раскрасим вместе мир!» вернулись из Франции

30 Июль 13:13 2018-07-31T12:16:21+03:00

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Победители конкурса детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!», который десятый год подряд проводит Корпорация ВСМПО-АВИСМА, вернулись из Франции.

Десять ребят – победителей интеллектуального и творческого туров конкурса «Давай раскрасим вместе мир!» из Верхней Салды и Березников – Мария Колмакова, Александр Воронцов, Елизавета Спажева, Мария Малышева, Алёна Суслова, Алексей Волков, Арина Щербакова, Полина Шмыкова, Алина Белых, Анастасия Торопкина – десять дней путешествовали по Франции. Для большей части это была не только первая в жизни заграничная поездка, но и первый полёт на самолёте.

Ребята побывали на экскурсиях в Париже и в долине Луары, где расположены роскошные резиденции королевских семей Франции. В парижском Диснейленде у ребят по-настоящему захватывало дух от американских горок, парада героев мультфильмов производства студии «Дисней», вида замка Спящей Красавицы. Это был настоящий праздник счастья, впечатлений и эмоций, который подарила детям Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Однако больше всего подростков поразила экскурсия на завод мирового авиастроительного концерна Airbus в Тулузе, где они посетили музей авиации, цех сборки самого большого и вместительного на сегодняшний день самолёта в мире А380 и выставочный павильон, где представлены макеты салонов с, казалось бы, совершенно невообразимым интерьером.

– Самые яркие впечатления от поездки – это, конечно, экскурсия на Airbus и по улочкам Парижа. Увидеть, как собирают самый большой в мире самолёт, не доводилось, наверное, ещё никому. И мы даже представить себе не могли, что салон самолёта может быть таким роскошным и комфортабельным, каким могут сделать его на заводе Airbus. Теперь, когда мы увидели эту сказку своими глазами, у нас появилась новая мечта – полететь на А380 первым классом! Впечатления от увиденного бомбические. Нас переполняет гордость за Корпорацию ВСМПО-АВИСМА, которая также участвует в создании самолёта мечты! – восклицают салдинки Мария Малышева и Алёна Суслова.

Море, солнце и песок – такой была вторая половина французских каникул для победителей корпоративного конкурса. Четыре дня мальчишки и девчонки провели в небольшом городке Палава Ле Фло на юге Франции, где смогли вдоволь накупаться и собрать коллекцию необычных ракушек.

Сегодня участники поездки, рассматривая сотни сделанных ими фотографий, наслаждаются воспоминаниями о незабываемом путешествии во Францию и ищут идеи, которые можно будет реализовать в одиннадцатом конкурсе детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!», организуемом Корпорацией ВСМПО-АВИСМА.