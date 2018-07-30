2018-07-31T12:16:21+03:00
Экономика

ВСМПО-АВИСМА принимает участие в международном авиасалоне в Фарнборо

Корпорация ВСМПО-АВИСМА представила свою продукцию для авиа-двигателестроения на одном из самых престижных авиасалонов в британском Фарнборо, который прошел с 16 по 22 июля
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Международный авиасалон в Фарнборо вновь собрал всех мировых производителей гражданской и военной авиакосмической техники. Традиционно в выставке участвует и Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

От Корпорации в Лондон оправилась представительная делегация, среди которой топ-менеджеры, специалисты по маркетингу и сбыту, руководители проектов. Возглавляет её генеральный директор предприятия Михаил Воеводин.

Программа работы делегации Корпорации была сформирована заранее. Плотный график переговоров с партнёрами и потенциальными заказчиками предприятия насчитывает почти 70 подтверждённых встреч, что на 30 процентов больше, чем было во время последней выставки Фарнборо в 2016 году. Деловой программой предусмотрены как переговоры по заключению новых контрактов, так и по пролонгации имеющихся партнёрских соглашений.

На 126 квадратных метрах выставочного стенда ВСМПО-АВИСМА представила образцы своей продукции. Сложноконтурные штамповки шассийной, фюзеляжной и крыльевой групп самолёта, раскатные кольца и диски, применяемые в двигателестроении – несколько десятков уникальных изделий призваны продемонстрировать достижения Корпорации в производстве изделий из титановых сплавов для авиации. В центре – лебедь, собранный из образцов товарной продукции предприятия.

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