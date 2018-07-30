Укусила за голову: в Серове овчарка напала на шестилетнего ребенка, отдыхающего в летнем лагере
В Серове во время прогулки в летнем лагере на шестилетнего мальчика напала немецкая овчарка. Инцидент произошел утром, когда ребята, отдыхающие при подростковом клубе "Механик", шли на игровую площадку возле школы № 27.
Дети были под присмотром педагогов, но среагировать на животное, которое молниеносно забежало площадку, взрослые не успели. Овчарка набросилась на ребенка, сбила с ног и несколько раз укусила. Пострадавшего мальчика немедленно отвезли в больницу.
Врачи диагностировали у него укушеные раны головы и бедра, а также множественные ссадины и царапины. Напавшая собака уже поймала службой отлова.
- Выясняется, является ли собака безнадзорной или у нее есть хозяин. Сейчас животное проверяют на наличие опасных болезней. Кроме того, будет проверено, была ли оказана надлежащая помощь ребенку со стороны сотрудников летнего лагеря и как обеспечивалась безопасность детей во время прогулки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Из больницы пострадавшего дошкольника отпустили домой. В лагерь он, конечно, не вернется. Из-за травм подвижные игры мальчику пока противопоказаны. Врачи прописали ему покой и курс уколов против бешенства.
Если окажется, что у собаки есть хозяин, прокуратура будет требовать через суд взыскания с него компенсации морального вреда. Если же пес бродячий, отвечать придется местной службе отлова.