Укусила за голову: в Серове овчарка напала на шестилетнего ребенка, отдыхающего в летнем лагере

30 Июль 11:53 2018-07-31T08:57:12+03:00

Мальчика немедленно отвезли в больницу, а оттуда родители забрали его домой. На ближайшее время о подвижных играх дошкольнику можно забыть. Врачи прописали покой и курс уколов против бешенства

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В Серове во время прогулки в летнем лагере на шестилетнего мальчика напала немецкая овчарка. Инцидент произошел утром, когда ребята, отдыхающие при подростковом клубе "Механик", шли на игровую площадку возле школы № 27.

Дети были под присмотром педагогов, но среагировать на животное, которое молниеносно забежало площадку, взрослые не успели. Овчарка набросилась на ребенка, сбила с ног и несколько раз укусила. Пострадавшего мальчика немедленно отвезли в больницу.

Врачи диагностировали у него укушеные раны головы и бедра, а также множественные ссадины и царапины. Напавшая собака уже поймала службой отлова.

- Выясняется, является ли собака безнадзорной или у нее есть хозяин. Сейчас животное проверяют на наличие опасных болезней. Кроме того, будет проверено, была ли оказана надлежащая помощь ребенку со стороны сотрудников летнего лагеря и как обеспечивалась безопасность детей во время прогулки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Из больницы пострадавшего дошкольника отпустили домой. В лагерь он, конечно, не вернется. Из-за травм подвижные игры мальчику пока противопоказаны. Врачи прописали ему покой и курс уколов против бешенства.

Если окажется, что у собаки есть хозяин, прокуратура будет требовать через суд взыскания с него компенсации морального вреда. Если же пес бродячий, отвечать придется местной службе отлова.