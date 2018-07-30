2018-07-31T12:16:21+03:00
Экономика

Компания ВТБ Страхование увеличила объем сборов на 36%

Объем сборов с начала года составил почти 50 миллиардов рублей
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По итогам первого полугодия 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование (по ОСБУ) составил 48,9 миллиарда рублей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На розничное направление пришлось 77% премий, на корпоративное – 23%.

Объем выплат за отчетный период составил 7,9 миллиарда рублей, увеличившись на 27%. Собственный капитал компании вырос на 15% - до 34 миллиардов рублей.

– Наша страховая группа входит в число лидеров рынка по всем направлениям бизнеса. Для нас важен рост не только количественных, но и качественных показателей: для этого мы постоянно работаем над внедрением новых продуктов, улучшением клиентских сервисов, расширением сотрудничества с партнерами и повышением эффективности всех бизнес-процессов, – прокомментировал генеральный директор ВТБ Страхование Геннадий Гальперин.

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