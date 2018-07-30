В Екатеринбурге снова начинаются опрессовки

30 Июль 11:00 2018-07-31T08:35:53+03:00

До того, как испытания начнутся, температуру горячей воды, что течет из крана, понизят до 40 градусов Цельсия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Лето почти закончилось, остался всего один теплый месяц – август. А значит, надо готовить город к зиме. В связи с этим во вторник Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) начнет в столице Урала второй и заключительный этап опрессовок, если по-простому, и централизованных гидравлических испытаний трубопроводов, если языком энергетиков.

– С 23:00 часов 31 июля до 07:00 часов 1 августа пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов повышенным давлением, – сообщили в ЕТК. – 2 и 3 августа с 00:00 до 06:00 часов пройдут гидравлические испытания магистральных и разводящих подающих трубопроводов. На период проведения испытаний энергетики вынуждены прекратить горячее водоснабжение потребителей.

До того, как испытания начнутся, температуру горячей воды, что течет из крана, понизят до 40 градусов Цельсия. Пока опрессовки не закончатся энергетики советуют владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов.

– Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями надо принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний, – добавили в ЕТК. – Просим автовладельцев не оставлять транспорт в охранных зонах теплотрасс.

На всякий случай, если вдруг увидите, что где-то бьет фонтан горячей воды или идет пар оттуда, откуда он идти не должен, или просто после опрессовок из крана по-прежнему бежит холодная вода, когда должна бежать уже горячая, публикуем номера диспетчерских служб города и ЕТК:

Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005)

Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18

Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21