«Падая, я не могла дышать от волнения»: уралочка на инвалидной коляске стала одной из лучших на фестивале парашютного спорта

30 Июль 10:00 2018-07-31T08:35:53+03:00

Во время тренировок на Урале Анастасия прыгала с высоты в 2000 метров. А на соревнованиях уже с высоты в 4000 метров. Фото: instagram.com/nemets09031

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Бывшая сотрудница уральского МЧС, которая покорила Москву на столичном показе мод, в котором участвовали женщины с ограниченными физическими возможностями, взяла новую высоту. При этом буквально. Анастасия Немец, приняла участие в международном парашютном фестивале HANDI FLY International Challenge.

– Раньше я уже прыгала с парашютом – здесь в Свердловской области. И когда узнала, что у нас в России будет проходить такой фестиваль, то даже не задавалась вопросом участвовать или нет. Конечно участвовать – это же мечта! – поделилась Анастасия Немец.

Купол парашюта Анастасии был выкрашен в цвета российского флага. Фото: Анастасия Немец

Всего в фестивале участвовало 120 парашютистов. Он проходил в Рязанской области. Все парашютисты были людьми с ограниченными физическими возможностями. Они прыгали в тандеме со своими инструкторами.

– Всего надо было прыгнуть четыре раза, – вспоминает Анастасия. – Первый раз – тренировочный. А остальные три – зачетные, во время которых нужно было поймать поток воздуха и выполнить какое-нибудь упражнение. Например, надо было устроить себе спуск по спирали.

Сложнее всего, по словам Анастасии, было научиться правильно дышать во время полета.

– Когда я прыгала с парашютом на Урале, самолет не очень высоко поднимался – лишь на 2000 метров над землей. А здесь на соревнованиях мы прыгали с 4000 тысяч метров! Это целая минута свободного падения до того, как ты раскроешь парашют. В первый раз я от страха будто забыла, что вообще раньше прыгала с парашютом. Я даже дышать не могла. Просто не знала как. После тренировочного прыжка другие участники поделились со мной своим опытом. Объяснили, что надо отключить мозг и не думать о том, что ты задыхаешься, что надо просто наслаждаться моментом и все сразу пойдет само собой.

Анастасия прыгала с парашюта в тандеме со своим инструктором. Фото: Анастасия Немец

На фестивале Анастасия заняла 25 место, но в будущем она планирует добраться и до первого.

– Другие участники прыгали с парашютом гораздо чаще меня. У них за плечами по несколько часов полета. Так что ничего удивительного, в том, что они заняли призовые места, – поделилась Анастасия Немец. – Но для меня участие все же было не главным. Этот фестиваль воспринимаю как начало – я буду и дальше участвовать в подобных мероприятиях и стремиться к большему и лучшему. Хочу довести свое мастерство до идеала.