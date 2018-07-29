2018-07-30T14:01:21+03:00
Происшествия

В Петербурге из-за потерявшей сознание пассажирки экстренно приземлился самолет

Судно, совершавшее рейс "Москва-Хельсинки", после госпитализации пассажирки вылетело в Финляндию
Роман ЛЯЛИН
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Самолет приземлился в ПетербургеСамолет приземлился в ПетербургеФото: Иван ВИСЛОВ
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В аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге экстренно приняли самолет, совершавший рейс из Москвы в Хельсинки. Причиной посадки судна стала одна из пассажирок, которой в пути стало плохо. Женщина, предварительно, потеряла сознание. Поэтому экипаж решил прервать полет.

- Пассажирка, по предварительной информации, была госпитализирована, - пояснил источник "КП". - Сейчас информация выясняется.

После того, как экипаж убедился, что жизни пассажирки ничего не угрожает, самолет продолжил выполнение рейса. Судно вылетело в Финляндию.

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