2018-07-30T08:13:10+03:00
Экономика

В первом полугодии объем сборов ВТБ Страхование жизни увеличился на 75%

За шесть месяцев компания заключила почти 40 тысяч договоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первом полугодии 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование жизни увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% - до 14,2 миллиарда рублей. Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 12,1 миллиарда рублей (прирост – 67%), по накопительному (НСЖ) – 2,1 миллиарда рублей (рост - в 2,6 раза).

За шесть месяцев компания заключила с клиентами 39 тысяч договоров - в 2,5 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Объем выплат составил 1,3 миллиарда рублей. Они связаны с окончанием срока действия первых трехлетних договоров ИСЖ.

– Показатели нашей компании растут быстрыми темпами. В текущем году мы продолжаем расширять продуктовую линейку, насыщать ее новыми сервисами. Также развиваем сотрудничество с новыми внешними партнерами. В течение года планируем сохранить высокие темпы роста и увеличить объемы нашего бизнеса, – рассказал генеральный директор ВТБ Страхование жизни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У Екатеринбурга позаимствовали юбилейный логотип
В Асбесте вынесли приговор мужчине, зарубившему молодую семью ради антикварных 50 копеек
В Екатеринбурге пройдет всероссийская олимпиада по авиамодельному спорту
Уральские детские лагеря оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
Самому старшему 84 года: на марафон "Европа-Азия" зарегистрировались 6 тысяч бегунов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Следователи Екатеринбурга начали проверку по факту обнаружения мумии на детской площадке
В Кольцово поймали китайца, пытавшегося провезти 10 миллионов рублей, чтобы купить тепличное оборудование
Свердловские железнодорожники устроят праздничный забег
Свердловскую область на две трети подготовили к зиме
За год зарплата свердловчан выросла на 10 процентов
На Урале после жалоб местных жителей за загрязнение воздуха оштрафован цементный завод
В Екатеринбурге задержали автомойщика, грабившего салоны связи из-за кредитных долгов
Цирковые клоуны в День ВДВ устроили в Екатеринбурге шуточный тест-драйв фонтанов
Избирком Екатеринбурга пожаловался в прокуратуру на подкуп горожан дешевыми продуктами
Екатеринбуржцы установили рекорд России, построив денежную пирамиду из 18 тысяч монет
Гонщик Сергей Карякин в день Екатеринбурга откроет раллийный городок
"Я в домике": на Урале должник-алиментщик спрятался от приставов под кроватью
Деньги на воздух: «Гринпис» проводит в Екатеринбурге масштабный эксперимент
В Екатеринбург везут выставку Сергея Шнурова для взрослых
День ВДВ: екатеринбуржцы массово скупают в интернете голубые береты и тельняшки
Уральцы возмутились тем, что ВДВ-шники пьют пиво на глазах у полиции
В Екатеринбурге осудили мужчину, который "переписал" на себя несколько квартир, заложенных в ломбард
Ливень, ветер, грозы: свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение
В уральской столице снесли «бородатую» кофейню и киоск с бананами