2018-07-30T08:13:10+03:00
Экономика

ВТБ нарастил розничное кредитование свердловчан в 1,5 раза

Наибольшим спросом пользуются потребительское кредитование и ипотека
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Ипотека, потребительское кредитование и автокредитование в банке ВТБ в Свердловской области показали в первом полугодии 2018 года значительный прирост к аналогичному периоду прошлого года.

Драйверами развития банковской розницы ВТБ на Среднем Урале в первом полугодии 2018 года традиционно стали потребительское кредитование и ипотека. При этом положительную динамику в очередной раз продемонстрировало автокредитование.

За первое полугодие 2018 года ВТБ в Свердловской области выдал 20,3 тысячи кредитов наличными на общую сумму 10,3 миллиарда рублей. Это в 1,7 раза больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер кредита наличными при этом в регионе за год вырос на 26%. На Среднем Урале в первом полугодии он составил 510 тысяч рублей.

Основными направлениями, на которые клиенты берут кредиты наличными, традиционно остаются ремонт, крупная бытовая техника и путешествия, а также рефинансирование кредитов, взятых в других банках.

Вторым драйвером розничного кредитования в ВТБ стала ипотека. За январь-июнь этого года ВТБ выдал в Свердловской области 3836 ипотечных кредитов на сумму 7,8 миллиарда рублей. Это на треть больше по объему, чем за первое полугодие 2017 года. Средний размер ипотечного кредита свердловчан в ВТБ за полгода составил 2,02 миллиона рублей, увеличившись на 5% про сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжает развиваться авторынок региона, что влечет за собой подъем рынка автокредитования. Банк ВТБ за январь-июнь выдал в области 1374 автокредита на сумму 760 миллионов рублей, что на треть больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми покупаемыми в кредит марками автомобилей, по статистике банка, остаются Lada, Hyundai и KIA.

За первое полугодие выросли и портфели розничного бизнеса банка ВТБ на Среднем Урале. Кредитный портфель за первое полугодие вырос на 6%, составив на 1 июля 2018 года 81,1 миллиарда рублей. Депозитный портфель физлиц с начала года вырос на 5%, составив на 1 июля 2018 года 48,7 миллиарда рублей.

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