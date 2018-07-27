2018-07-30T08:13:10+03:00
Экономика

ВТБ осуществляет автоматическую инкассацию бутиков Calzedonia Group

Пилотный проект доказал свою эффетивность
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Банк ВТБ совместно с компанией Calzedonia Group успешно реализовал пилотный проект по приему наличной выручки магазинов ритейлера с помощью автоматизированных депозитных машин (АДМ). В ходе пилота в двух крупнейших московских магазинах, работающих под управлением Calzedonia Group, были установлены АДМ, позволяющие автоматически проверять подлинность денежных купюр, производить пересчет инкассируемых средств и зачислять их на счет компании в удобном ей режиме.

Установленные АДМ помогли компании снизить операционные расходы на инкассацию за счет сокращения количества заездов инкассаторов, а также упростить сам процесс инкассации выручки – теперь компания может сдать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7.

– Банк ВТБ обладает большим опытом реализации транзакционных решений для клиентов с использованием АДМ. Мы предлагаем нашим клиентам максимально простое и быстрое внедрение технологии, а также комплексное обслуживание АДМ, в том числе за счет того, что интегратор решения, компания «МультиКарта», входит в состав группы ВТБ, – отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал.

Финансовый директор Calzedonia в России Жанлука Морандини отметил, что это новый и важный проект, задача которого, прежде всего, обезопасить хранение крупных сумм наличной выручки и, конечно, сделать процесс инкассации быстрее и удобнее для сотрудников. За время проведения пилота перед компанией стоит важная задача – оценить удобство использования АДМ, потребность компании в АДМ, в том числе выбрать оптимальную модель машины. Пилот – это всегда не просто с точки зрения возникающих проблем, однако благодаря поддержке со стороны ВТБ и производителя АДМ все вопросы решаются оперативно. Можно сказать, что, несмотря на то, что это абсолютно новые оборудование и процессы для магазинов Calzedonia Group, их интеграция происходит легко и быстро.

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