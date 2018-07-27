ВТБ и Федеральное медико-биологическое агентство развивают сотрудничество

27 Июль 11:12 2018-07-30T08:13:10+03:00

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Банк ВТБ и ФМБА России заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны ВТБ документ подписал заместитель президента-председателя правления Валерий Лукьяненко, со стороны ФМБА России – руководитель Владимир Уйба.

Соглашение устанавливает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество банка и агентства по направлениям, представляющим взаимный интерес.

– Заключение данного соглашения закрепляет уже сложившиеся за последние годы взаимовыгодные отношения между ВТБ и ФМБА России. Рассчитываю, что наша совместная работа продолжит вносить вклад в повышение качества и продолжительности жизни населения страны, а также будет способствовать созданию благоприятных условий для развития системы здравоохранения России, – отметил Валерий Лукьяненко.

Владимир Уйба подчеркнул, что подписание соглашения важно не только для обеих сторон, но и для отечественного здравоохранения в целом.

– Мы надеемся, что совместно мы будем развивать российскую прикладную науку, практическое здравоохранение, биомедицинские технологии, в частности, такие важные как производств иммунные препаратов, – подчеркнул Владимир Уйба.