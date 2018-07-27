2018-07-30T08:13:10+03:00
Экономика

ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей»

Предложение действует до конца сентября
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ВТБ продлевает действие программы «АвтоЮбилей» и предлагает клиентам сниженную ставку для покупки автомобиля в кредит – от 8,9% годовых. Предложение доступно до 30 сентября 2018 года.

Приобрести автомобиль в кредит со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке 8,9% можно с учетом предлагаемых банком дисконтов: за оформление полиса страхования жизни и при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Оформляя только полис страхования жизни, клиент может купить автомобиль в кредит по ставке 10,9%. Без заключения договора личного страхования ставка для клиента составит 13,9% годовых.

Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей при сумме кредита от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. Кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Решение по кредиту принимается банком не более чем за два рабочих дня.

По итогам пяти месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 28 миллиардов рублей, увеличившись на 24% по сравнению с январем-маем 2017 года. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев этого года превысил 101 миллиард рублей.

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