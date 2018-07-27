Президент Владимир Путин призвал партнеров по БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025"

27 Июль 07:53 2018-07-30T08:13:10+03:00

Одним из аргументов стало то, что среди конкурентов уральской столицы нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР

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Накануне президент России Владимир Путин принял участие в десятом саммите БРИКС, проходящим в Йоханнесбурге (ЮАР). Выступая на заседании форума глава государства призвал зарубежных коллег поддержать российскую заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2025" в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба Кремля

- Хотел бы привлечь внимание коллег к российской заявке на проведение всемирной выставки "Экспо-2025" в городе Екатеринбурге. Среди наших конкурентов нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС, - обратился Владимир Путин к участникам форума.

Тема заявки Екатеринбурга - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Уже подготовлена концепция "Умного города", который появится на берегу Верх-Исетского пруда.

Фото: пресс-служба Кремля

Город, в котором пройдет всемирная выставка «Экспо-2025», будет объявлен в ноябре. Конкурентами Екатеринбурга являются японский Осака и азербайджанский Баку.