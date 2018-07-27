Президент Владимир Путин призвал партнеров по БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025"
Накануне президент России Владимир Путин принял участие в десятом саммите БРИКС, проходящим в Йоханнесбурге (ЮАР). Выступая на заседании форума глава государства призвал зарубежных коллег поддержать российскую заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2025" в Екатеринбурге.
Фото: пресс-служба Кремля
- Хотел бы привлечь внимание коллег к российской заявке на проведение всемирной выставки "Экспо-2025" в городе Екатеринбурге. Среди наших конкурентов нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС, - обратился Владимир Путин к участникам форума.
Тема заявки Екатеринбурга - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Уже подготовлена концепция "Умного города", который появится на берегу Верх-Исетского пруда.
Фото: пресс-служба Кремля
Город, в котором пройдет всемирная выставка «Экспо-2025», будет объявлен в ноябре. Конкурентами Екатеринбурга являются японский Осака и азербайджанский Баку.