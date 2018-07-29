"Бешеный КамАЗ" с отказавшими тормозами устроил смертельную аварию на Челябинском тракте

29 Июль 11:45 2018-07-30T14:01:21+03:00

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Жуткое ДТП произошло сегодня утром на Челябинском тракте. "КамАЗ", мчавшийся по дороге, внезапно потерял управление и полетел по трассе, сбивая все, что попадалось на пути. Сначала "бешеный грузовик" столкнулся с автомобилем "Хендай", в котором ехали люди, а затем вылетел на женщину-пешехода. Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, тут же остановились, выбежали из машин и стали помогать.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- В аварии погибла 51-летняя женщина, которая переходила дорогу на зеленый свет, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу. - Также пострадала пассажирка "Хендай" - ее с переломом основания черепа и черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель "КамАЗа" уверяет, что авария произошла из-за технической неисправности его автомобиля. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи - они выяснят настоящую причину смертельного ДТП.

Фото: служба спасения "СОВА"

- ГИБДД машины на проезд почти не пропускает, люди там стоят уже час, - возмущаются автолюбители.

Фото: служба спасения "СОВА"

Тем временем, инспекторы занимаются восстановлением нормального движения на трассе.